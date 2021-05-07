Какой сегодня праздник у мусульман? 7 мая - последняя пятница Рамадана перед Ид аль-Фитром

Джумуат аль-Вида – это особо выделенный Всевышним для мусульман праздничный день.
В этот день был создан Адам и введен в Рай и в этот день установится Судный день. Ангел Джабраил пришел к Посланнику Аллаха с зеркалом и сказал, что это от Аллаха для того, чтобы это было фарзом и подарком для тебя и твоей уммы. В нем есть час, когда Всевышний принимает мольбы.
Сегодня все мусульмане одного населенного пункта должны собраться вместе в одну мечеть. Для тех, кто обязан джуме, после азана греховно заниматься торговлей.
Ангелы этот день называют днем увеличения оттого, что все добро, сделанное в этот день, увеличивается и на людей ниспосылается много благ и добра. Этот день по возможности нужно посвятить богослужению. Пятничная молитва и пятничный день превосходят в достоинствах другие дни недели и предпочтительнее перед Аллахом, чем праздники разговения и жертвоприношения. Это великий день, которым Всевышний возвеличил ислам и отличил этим днем общину Мухаммеда (мусульман). Необходимо обращать большое внимание на этот день и соблюдать правила почтения и уважения к этому дню.
Первым правилом почтения и уважения (адабом) пятничного дня является подготовка к нему с четверга. Это время начинается с предвечернего намаза, желательно его проводить в молитвах, в прощении за грехи и в восхвалении Всевышнего. Этот час сравнивается «с почтенным часом» пятничного дня. Аллах дарует особую милость тем рабам, которые просят у Него в четверг вечером, прихорашиваясь, надушившись и готовя тонкие ароматы (миск).
А кто вознамерится поститься в пятницу, для того отдельное вознаграждение. Но этот пост следует связать с соблюдением поста в четверг или в субботу, поскольку пост только в пятничный день нежелателен. За бдение в пятничной ночи тоже велика награда.
Этикетом пятничного дня является совершение полного омовения (гусль). Его время наступает с восходом солнца. Если человек рано утром не отправляется в мечеть, то лучше отложить купание ближе к выходу в мечеть. Полное омовение желательно, поскольку хадис Пророка гласит: «Пусть совершают полное омовение мужчины и женщины, идущие на пятничную молитву».
Наилучший цвет одежды – белый. Он более любим Аллахом. Посланник Аллаха сказал: «Вы надевайте вашу белую одежду, поистине, это лучшая ваша одежда, и заворачивайте покойных в белый саван». Но надо отметить, что разрешается одевать одежды всех видов и цветов, за исключением одежды из шелка, цвета шафрана (желто-оранжевый и ярко-красный). Мужчинам желательно надевать и чалму. Посланник Аллаха сказал: «Аллах и ангелы благословляют тех, кто надевает чалму в пятницу».
Нельзя проходить перед молящимися. Посланник Аллаха сказал: «Лучше сорок лет стоять, чем проходить перед молящимися».
Входят в мечеть с правой ноги, выходят с левой, читаются дуа и салават Пророку совершают намаз-тахийят и приветствуют находящихся в мечети. Придя в мечеть пораньше, лучше занять передние ряды (но не переступая через плечи сидящих). Нужно стараться сесть поближе к имаму. Во время чтения хутбы ни с кем нельзя разговаривать (если человек будет разговаривать, то не получит воздаяния). В пятницу желательно принять участие в маджлисе, получить знания и раздать какую-либо милостыню. Необходимо побольше читать Коран, совершать намаз-тасбиха.
Особенно важно чтение дуа, стараясь не упустить час принятия мольбы. Большая вероятность того, что эти мольбы будут услышаны в этот час – это восход солнца, обеденное время (зенит) во время азана на джума, когда имам поднимается на минбар для хутбы, когда люди встают на джума, послеобеденное время при закате солнца. В это время нужно обратить внимание на чтение дуа. По возможности пятницу оставляют для Ахирата дабы распространился ее баракат и на остальные дни.
Источник: feast-guide