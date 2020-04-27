Нашла автора фейка о первой зараженной COVID-19 вернувшейся из Сочи полиция Бердска

На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице.

Распространявшую фейк нашли

Нашли женщину, распространявшую фейковую информацию о первой заболевшей коронавирусом в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник полиции Бердска Владимир Соколов сегодня, 27 апреля.

Напомним, аудиосообщение с ложной информацией стало распространяться в мессенджерах с 15 апреля. А на следующий день первую пациентку из Бердска с положительным тестом на коронавирус госпитализировали в инфекционную больницу Новосибирска.

На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице. Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала…». Якобы все контактные не сознаются, опасаясь карантина. Автор аудиозаписи нецензурно обзывает заболевшую.

Прокурор поручил полиции провести проверку, найти автора фейка и привлечь его к ответственности. Наказание за распространение недостоверной информации предусмотрено ч.9 ст.13.15 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан ответственность – штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения: компьютера, ноутбука или смартфона. Распространительницу фейков полиция нашла и готовится передать дело в Следственный комитет.

Вечером 25 апреля подтвердился второй случай COVID -19 в Бердске. Известно, что пациентка работала в Академгородке. Ее обследовали как контактную: в коллективе, где работает женщина, был выявлен человек, заразившийся коронавирусом. В настоящее время пациентка госпитализирована. По данным оперштаба, на 27 апреля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 42 бердчан, из них двое детей. По постановлению Роспотребнадзора наблюдаются 23 человека, 19 обратились самостоятельно. Всего в Бердске проведено 486 тестов.