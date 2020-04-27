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Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области

19:17 27.04.2020 Фото: pexels.com
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Но региональная прокуратура усмотрела в этом нарушение закона и обязала выплатить единовременную компенсацию за трудоустройство в сельской местности.

Отказался выплатить 500 тыс. рублей приехавшему работать в ФАП Линева врачу минздрав Новосибирской области
Прокуратура потребовала выплатить врачу полмиллиона рублей

Прокуратура Новосибирской области в связи с сообщением средств массовой информации и обращением гражданина проверила в региональном Министерстве здравоохранения (далее – министерство) исполнение законодательства о здравоохранении.

Установлено, что мужчина в декабре 2019 года трудоустроился в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Линевская центральная районная больница» на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшера.

Впоследствии прибывший (переехавший) на работу в сельский населенный пункт врач обратился в министерство с заявлением о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере 500 тыс. рублей.

К заявлению он приложил все необходимые документы (в том числе копию договора коммерческого найма жилого помещения), предусмотренные региональным нормативным правовым актом, принятым во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Однако министерство отказало медицинскому работнику в единовременной денежной выплате, поскольку, по мнению органа, у заявителя отсутствовала регистрация по месту жительства (пребывания).

Принимая такое решение, должностные лица минздрава не учли нормы законодательства, согласно которым регистрация по месту пребывания (жительства) в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан.

В этой связи первый заместитель областного прокурора Борис Крылов внес министру здравоохранения Новосибирской области представление об устранении нарушений требований федерального законодательства (на рассмотрении).

Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.

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