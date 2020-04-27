Выбросило труп на обмелевшее побережье Обского моря в Бердске

Судя по всему, тело мужчины давно находилось в воде. Его достали спасатели. Следственный комитет начал проверку.

Вероятно, тело давно находилось в водеke

В Бердске сегодня, 27 апреля, к берегу прибило труп мужчины. Его выбросило на обмелевшие побережье Обского моря в районе старого города. Вода отступила, обнажив дно на много метров от привычного берега.

Прибывшие к месту происшествия спасатели с применением индивидуальных средств защиты, извлекли труп мужчины из воды. В дальнейшем тело было передано сотрудникам полиции.

«Следователи провели осмотр места происшествия, также назначена судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято решение», — сообщили представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вероятно, тело давно находилось в воде, так как имелись признаки разложения.

Подробности — в ближайшее время.