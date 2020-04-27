Запели хиты Цоя в тему карантина с балконов жители Испании

Русскоговорящая жительница Барселоны запустила флешмоб среди своих друзей: она научила испанцев песне Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна».

«Когда твоя девушка больна»: испанцы на карантине запели хиты Цоя

Русскоговорящая жительница Барселоны запустила флешмоб среди своих друзей: она научила испанцев песне Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна».

Испанцы вдохновились творчеством Виктора Цоя и полюбили его хит «Когда твоя девушка больна». Вероятно, их вдохновила «карантинная» тематика, затронутая автором, передает НТВ.

Ранее неунывающие итальянцы удивили весь мир своими флешмобами на балконах. Ровно в полдень они выходили на балконы своих домов и громко хлопали в ладоши, свистели и даже пели.

По последним данным, Испания занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зафиксировано более 226 тысяч случаев заражения COVID-19, а погибли уже 23 190 человек.