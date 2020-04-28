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Оставил в магазинах почти 49 тыс. рублей за три месяца каждый житель Бердска и Новосибирской области

18:57 28.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это наивысший показатель в Сибири. Большую часть денег люди проели, пропили и прокурили. Оборот розничной торговли региона в целом составил а первый квартал 2020 года 135,9 млрд рублей.

Оставил в магазинах почти 49 тыс. рублей за три месяца каждый житель Бердска и Новосибирской области
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По оперативным данным, в I квартале 2020 года в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 135,9 млрд. рублей (104,9% к I кварталу 2019 года) или 48,6 тыс. рублей на одного жителя области. По этим показателям среди регионов СФО область занимает первое место, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирскстате.

Основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 59,7% (в I квартале 2019 года – 57,3%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне I квартала 2019 года и составила 1,2%.

Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась. В I квартале 2020 года на непродовольственные товары приходилось 53,1%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,9% (в I квартале 2019 года 53,6% и 46,4% соответственно).

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