Легкая выкройка маски от вируса из любой ткани

Каждый человек может пошить себе и своим домочадцам данные маски, ведь это самый простой в изготовлении способ, который известен всем.

Для защиты от коронавируса нужно использовать защитную маску

Как сшить маски от коронавируса своими руками, чтобы не тратить много денежных средств? Для того чтобы не подпустить вирус к себе, стоит чаще мыть руки с мылом, использовать антисептические средства и обязательно носить защитную маску. Естественно, что можно ее купить в аптеке, но цены на них немалые, поэтому многие люди изготавливают их сами благодаря несложным выкройкам.

Пошить универсальную тканевую маску по выкройке

Данная маска считается защитной и имеет несколько складок. Также это очень простой вариант пошива маски. Благодаря складкам, которые есть на ней, она удобно сидит на лице.

Для пошива маски понадобится:

Ткань любого цвета и расцветки. Резинки или тесьма. Карандаш или мел. Линейка. Ножницы. Булавки. Утюг. Машинка, если нет, то ничего страшного, можно сшить маску ручными стежками. Нитки.

Данная маска считается защитной и имеет несколько складок

Сперва следует приступить к выкройке. Главная деталь будет размером 20 на 36 см, и 2 полоски 4,5 на 10 см. Также нужно отрезать 2 кусочка резинки – 17 см. Главную деталь сложить лицевой стороной внутрь, сшить, только обязательно оставить 0,8 см ткани на припуски.

Изделие нужно вывернуть, прогладить. Дошло дело и до складок, следует разложить деталь так, чтобы края были по бокам, а шов в нижней части. От линии низа стоит отмерять 3,8 см, отметить карандашом, провести линию. Отмерить от данной линии вверх 2,5 см, провести снова.

От верхней линии отмерять 1,7 см и очертить, таким образом получится вторая складка. От данной уже линии сделать замеры 2,5 см провести и еще одну. По этим же линиями делается вторая и третья складка.

Прошить на машинке, закрепив складки. Булавками нужно приколоть тесьму к краям маски. Короткими строчками закрепить края маски. Полоски для отделки будущей маски нужно сложить вдоль изнаночной стороной внутрь и пройтись утюгом. Помогут в этом булавки, их стоит прикрепить к маске и пришить. Кончики обязательно завернуть внутрь.

Данный размер подойдет для любого обычного взрослого человека, если маска велика или, наоборот, жмет, то можно скорректировать под себя.

Выкройка маски от вируса из любой ткани

Всю страну захватил страшный вирус, поэтому большинство людей не выходит из дому без надобности. Для того чтобы выйти за продуктами, нужно одевать маску и по возможности одноразовые перчатки. Однако, так как найти в аптеке маску очень сложно, ведь их часто нет в наличии, то лучше потратить немного своего времени и изготовить изделие самостоятельно.

Для пошива маски следует выделить приблизительно 40 минут. Берется ткань любого цвета и расцветки, главное – сделать размер 30 на 30 см. Обязательно подготовить тесьму длиной 22 см. Все линии выкройки переносятся на выбранную ткань. Затем вырезать ее.

Полученную выкройку расположить на ткани, она должна быть сложена вдвое, и обвести мелком. Но обязательно сделать припуски на швы. Вырезать вторую часть и сшить две части маски. И пришить также ту часть, где намечена резинка. Все аккуратно пришивается – и защитная маска готова к использованию.

Сшить маску от вируса легко и в то же время быстро в домашних условиях

Каждый человек может пошить себе и своим домочадцам данные маски, ведь это самый простой в изготовлении способ, который известен всем. Нужно взять бинт и отмерять 70 см, разрезать его вдоль пополам и свернуть в трубочки – это будут будущие завязки для изделия.

Отмерять 20 см бинта и положить на него кусочек ваты по размеру. С правой и левой стороны от нее положить перпендикулярно завязки так, чтобы их центр совпадал с серединой маски. После чего 5 раз обвернуть вату с завязками бинтом, чтобы она сохранила форму прямоугольника.

Как только данная процедура будет сделана, прошить нижнюю и верхнюю часть маски. К сожалению, данное изделие можно применить только 1 раз. Примерное ношение ее не больше 2,5 часа. Если существует крайняя необходимость, то ее можно аккуратно простирать с мылом, прогладить и повторно использовать.

Источник: rsute.ru