Дорого яичко ко Христову дню: 150 сувенирных яиц и пасхальных яиц слепили дети в Бердске

Было представлено более 150 работ, учитывая реалии жизни, в этом году конкурс состоялся в ином формате, ребята и родители предоставили фотографии поделок.

Конкурс организован в 13-й раз

В Бердске состоялся конкурс «Дорого яичко ко Христову дню». В конкурсе приняли участие обучающиеся из 14 образовательных учреждений города. Было представлено более 150 работ, учитывая реалии жизни, в этом году конкурс состоялся в ином формате, ребята и родители предоставили фотографии поделок.

Православной гимназией во имя Преподобного Серафима Саровского при содействии Преображенского кафедрального собора г. Бердска в 13-й раз организован и проведён городской конкурс детского творчества по изготовлению сувенирных и пасхальных яиц «Дорого яичко ко Христову дню».

Христово Воскресение или Пасха-светлый православный праздник. Неизменным украшением стола на Пасху являются куличи, крашеные яйца и веточки вербы. Всё эти символы создают неповторимую добрую атмосферу, которая вдохновляет к творчеству, сообщает епархиальный медиа-центр.