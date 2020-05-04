Топ — 9 животных, которых люди пытались одомашнить и что из этого вышло

Да-да! И бегемота тоже хотели одомашнить

В большинстве случаев, отдельные животные настолько настороженно относятся к людям, что убегают от одного взгляда. Другие просто слишком агрессивны, чтобы быть одомашненными. Третья отдельная категория животных классифицируется как прирученная, но не одомашненная.

Зебры

Зебра

Колонисты столкнулись с транспортными проблемами, поскольку они расселялись все дальше в глубь Африки в 19 и 20 веках. Их лошади были подвержены различным заболеваниям, ввоз лошадей из Европы был затруднен.

Вот тогда и решили одомашнить зебру — близкую родственницу лошадей и ослов, которых много на африканских равнинах. Зебры также невосприимчивы к некоторым болезням, которые поражают лошадей. Однако все попытки одомашнить зебру провалились.

Зебра — очень настороженное и агрессивное животное. Она с подозрением относится к другим животным и людям, и убегает при малейшем намеке на опасность. Зебра быстрый бегун и поймать ее очень трудно, а в случае поимки зебра яростно отбивается ногами.

Колонистам удалось поймать несколько зебр, но вскоре стало ясно, что поскольку зебра меньше лошади, ездить на ней верхом неудобно.

Кроме того, зебрам не нравится, когда на них ездят, и они через некоторое время станут агрессивными — даже после того, как их приручат.



Агрессивный характер зебры легко объясняется: зебры всегда жили рядом с хищниками — львами, крокодилами, гиенами, леопардами, зебры всегда были заняты тем, как выжить.

Большие белые акулы

Пойманные акулы погибают в неволе в течение нескольких дней

Серия попыток укротить или одомашнить большую белую акулу не удалась, потому что пойманные акулы погибают в неволе в течение нескольких дней. Самый большой срок пребывания большой белой акулы в неволе 16 дней.

Пойманные большие белые акулы также любят биться головой о стеклянные стены аквариума. Одна акула в аквариуме Окинава Чурауми в Японии продолжала бить головой о стеклянную стену, пока не умерла. Еще одна, которую держали в Калифорнийском аквариуме Монтерей-Бей, постоянно била головой о стену и атаковала двух других акул, пока ее не освободили.



Большие белые акулы плохо чувствуют себя в неволе по нескольким причинам. Во-первых, они замечательные путешественники, способные перемещаться по всему океану. Им также нужно много воды, чтобы дышать. Таким образом, даже большие аквариумы слишком малы для них.Захваченные акулы также невероятно агрессивны и обычно отказываются от еды. Когда они это делают, им нужна живая добыча, которую трудно обеспечить в аквариуме.

Дикая собака Динго

Несмотря на их сходство с собаками, они не считаются собаками

Дикие собаки Динго живут в Австралии. Несмотря на их сходство с собаками, они не считаются собаками и не одомашнены. Австралийские фермеры даже считают их вредителями.

Лоси

В СССР лосей начали одомашнивать в 1930 году

Несколько веков назад, когда конная кавалерия еще существовала, король Швеции Карл XI решил, что ему нужно более свирепое животное, чтобы заменить лошадей. Он выбрал лосей.

К сожалению для короля, план не сработал. Как он позже узнал, лось был слишком опасен, к нему нельзя было приближаться. А во время брачного сезона, лось просто неуправляем и агрессивен.

Кроме того, лось подвержен болезням, у него сложное питание, которое трудно обеспечить.



Несмотря на эти проблемы, на Костромской лосиной ферме, продолжается проект одомашнивания лосей. Проект начался в 1930-х годах, потом был закрыт, возрожден при Хрущеве, правда тогда пытались выращивать лосей исключительно ради мяса. Это тоже не дало положительных результатов. Сейчас осталось несколько отделений костромской лосиной фермы, там животных разводят ради молока.

Еноты

Укус енота может быть опасен для человека

Енот — хороший кандидат на одомашнивание. Еноты — опытные альпинисты и могут войти в труднодоступные места, что делает их отличными рабочими животными. Если они будут одомашнены, станут полезны для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Однако

одомашнить их до сих пор не удалось. Несмотря на симпатичный внешний вид, еноты очень агрессивны. Они очень любопытны, быстро передвигаются, разрушая все на своем пути. Когда голодны — сильно кусаются. Укусы могут быть опасными для человека. И еще — они используют для побега любую возможность, что и является одной из главных причин, почему их не одомашнили до сих пор. Еноты любят одиночество, и не бывают преданы людям.

Лисы

Лис трудно одомашнить из-за их невероятного упрямства

Когда-то человек одомашнил лис. Тем не менее, они погибли, и современные попытки одомашнить их снова были только частично успешными.

По иронии судьбы вымершая лиса, которую одомашнили, была названа собакой-фуганом или яганом. Любопытно, что Fuegian собака была не очень популярна в свое время. Лис трудно одомашнить из-за их невероятного упрямства. Российский генетик Дмитрий К. Беляев стремился изменить это в 1950-х годах, когда начал проект по одомашниванию серебристо-черных лисиц. Серебристо-черные лисы на самом деле являются рыжими лисами, страдающими меланизмом, что противоположно альбинизму и заставляет пораженных животных казаться черными.

Уже четыре поколения спустя лисы демонстрировали собачье поведение. Они показывали любовь к людям, виляли хвостами и облизывали своих заводчиков. Пятьдесят поколений спустя они лают, реагируют на людей и понимают жесты. Они также издают звуки, отличные от диких лис.



Проект продолжается и считается успешным. Однако лисы приручены, но не одомашнены.

Слоны

Они классифицируются как прирученные или дикие животные

Азиатские слоны не считаются домашними животными, хотя их вылавливают и обучают более 3000 лет. Скорее они классифицируются как прирученные или дикие животные. Пойманные и обученные азиатские слоны не считаются домашними животными.

Они позволяют людям ездить на них только потому, что обучены. Тем не менее, они похожи на любое дикое животное, что делает их непредсказуемыми.

Бегемоты

Да-да! И бегемота тоже хотели одомашнить

Люди держатся подальше от бегемота, одного из самых смертоносных животных в мире. Ежегодно от бегемотов погибает больше людей, чем от львов , слонов, леопардов, буйволов и носорогов вместе взятых.

Очевидно, что любая встреча между человеком и бегемотом, скорее всего, закончится плохо для человека. У бегемотов большие зубы, и они невероятно быстрые. Бегемоты могут развить скорость до 48 километров в час, несмотря на их массивный вес.

Тем не менее, были самостоятельные попытки одомашнить бегемота. Как и ожидалось, эти усилия закончились плохо. В 2011 году Мариус Эльс, южноафриканский фермер и офицер армии, был убит 1,2-тонным пятилетним бегемотом, которого он пытался одомашнить. Эльс назвал бегемота Хамфри и считал его домашним животным. Он часто брал Хамфри плавать и однажды катался на нем, сказав, что животное было «как сын» для него. Хэмфри не считал Эльса отцом, и убил его в той же реке, в которой они плавали.

Койоты

Койот может начать считать человека добычей и искать удобное время для нападение

Все попытки одомашнить койота потерпели неудачу, потому что они избегают людей. Люди опасаются этих животных, потому что они могут быть заражены опасными заболеваниями, такими как бешенство и туляремия. Однако, были отдельные попытки одомашнить койотов.

Одним из распространенных методов является скрещивание койота с собакой. Хотя полученный гибрид менее агрессивен по отношению к людям, он не настоящий койот.

Другой метод — забрать маленьких диких койотов от матери и приручать. Дикие койоты становятся менее настороженными по отношению к людям примерно через три поколения, но они не домашние животные. Фактически, несколько попыток одомашнить койота закончились нападением на человека . Койот может начать считать человека добычей и искать удобное время для нападение.

Источник: pressa.tv