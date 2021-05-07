Пасха мертвых 2021: как правильно поминать и приходить на кладбище?
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Пасха мертвых 2021: как правильно поминать и приходить на кладбище?

11:35:135/7/2021Фото: Pixabay
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После молитвы в храме или дома можно отправляться на кладбище. Но кладбища посещаются лишь для того, чтобы содержать место захоронения в порядке, чтобы оно не зарастало травой.

кладбище
Пасха мертвых пришла к нам с языческих времен

Пасха мертвых, как праздник, пришла к нас от славян. Языческие традиции тесно переплелись с нынешними церковными и люди зачастую не понимают, как вести себя на кладбище правильно.

Славяне считали, что с началом весны души умерших, вместе с просыпающейся и оживающей природой, тоже просыпаются и приходят на землю. Посещают любимые места, проведают живых, радуются вместе с ними, а затем уходят.

В православной традиции весной всегда празднуется Пасха, а после нее наступает самый большой родительский день - Радоница. В 2021 году она будет отмечаться 11 мая - это всегда второй вторник после Пасхи. Поскольку эти события происходили по времени всегда рядом, то и традиции поминовения смешались.

Умерших поминали всегда. И до крещения Руси тоже. Но делали это иначе. На кладбищах устраивали пиры, накрывали большие столы, было много алкоголя - так проходило поминовение у язычников славян. Дома топили бани и ставили на столы лишние приборы - для душ умерших.

В православной церкви считают, что поминовение должно быть в молитве. То есть главной, что должен сделать православный человек для поминовения душ умерших - прийти в храм на поминальное богослужение. Помолиться в общей молитве. Если не можете сделать это в храме - нужно помолиться дома. Душе нужна только молитва.

После молитвы в храме или дома можно отправляться на кладбище. Но кладбища посещаются лишь для того, чтобы содержать место захоронения в порядке, чтобы оно не зарастало травой. Это просто дань уважения. Запрещено по православным традициям приносить на кладбище еду и алкоголь, а также сигареты. Тем более запрещено проливать спиртные напитки на могилу, оставлять сигареты там...

Если вы хотите чтобы больше народа помянуло ваших умерших, можно раздать продукты нищим у храма или принести поминальные продукты в храм на канун - церковь их раздаст бедным семьям. Не оставляйте на кладбище ничего - умершим это не нужно.

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