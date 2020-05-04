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В середине лета возобновятся полеты за границу, заявили в компании «Аэрофлот»

12:15 04.05.2020 Фото: pixabay.com
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Но при самом оптимистичном прогнозе. После пандемии коронавируса возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков.

В середине лета возобновятся полеты за границу, заявили в компании Аэрофлот
Восстановление международного авиасообщения может состояться в середине лета

Согласно прогнозам компании, восстановление международного сообщения может начаться в середине лета.
Восстановление международного авиасообщения может состояться в середине лета. Такое мнение выразила официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия-24» в воскресенье.
«Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета», — сказала она.

«Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость», — добавила Спивакова.

По мнению официального представителя авиакомпании, после пандемии коронавируса возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков. «Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами», — подчеркнула она.

26 марта по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о прекращении с 27 марта регулярного и чартерного международного авиасообщения (за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с обострившейся из-за коронавируса обстановкой).

Источник: ТАСС

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