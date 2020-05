4 мая — день Звездных войн

Чубакка — путешественник из племени вуки, механик на космическом корабле Хана Соло «Сокол тысячелетия», а позже капитан, после смерти Хана

4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звёздные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник – День Звёздных войн (Star Wars Day) или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссёром Джоржем Лукасом.

Возник этот праздник из-за курьёзной игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. В этом и курьёз.

Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделённый чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила) заменив словом «fourth» (четвёртый).

Следует, правда оговориться, что 4 мая 1979 года, когда первому фильму киносаги уже исполнилось почти два года, в английских новостях избранная премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер была поприветствована сторонниками по партии именно этой фразой: «Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги. Поздравляем».

Первый же фильм киносаги вышел в прокат 25 мая 1977 года. Кстати, в СССР впервые он официально был показан в двух кинотеатрах в 1988 году в рамках «Дней кино США в СССР». В 2007 году к 20-летию выхода в свет первого фильма «Звёздные войны. Новая надежда» в Лос-Анджелесе Днём Звёздных войн было объявлено 25 мая. Но у поклонников более популярна дата 4 мая.

Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в Торонто (Канада), сопровождавшееся костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно, а его распространению помогает, в том числе, и активность в социальных сетях.

4 мая поклонники «Звездных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвященные героям саги, играют в компьютерные игры. Ведь сегодня «Звёздные войны» – это не только сам фильм, состоящий из нескольких «серий», а ещё – мультфильм, комиксы, компьютерные игры, игрушки, вещи с изображением героев и т.д.

Хочется поздравить всех поклонников киносаги с Днём Звёздных войн: Да пребудет с вами Сила! Особенно 4 мая!

