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Комфортная среда: Ремонтируют капитально дворы 5-этажек №27 и 28 Микрорайона в пандемию коронавирса по госпрограмме в Бердске

21:45 05.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Несмотря на экономические трудности, выполнение работ по программе «Комфортная среда» никто не отменял. Всего в список на 2020 год включено для благоустройства 8 бердских дворов.

Комфортная среда: Ремонтируют капитально дворы 5 этажек №27 и 28 Микрорайона в пандемию коронавирса по госпрограмме в Бердске
Благоустройство двора у дома №28 в Микрорайоне началось с ремонта дороги

На днях в Бердске начались работы по программе «Комфортная среда». Первыми в 2020 году благоустроят дворы домов №27 и 28 в Микрорайоне. К 5 мая там уже начали ремонтировать внутриквартальную дорогу. После очередь дойдет до тротуаров и детской площадки.

— Работы начались по программе «Формирование комфортной городской среды», — подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 мая, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции из-за коронавируса не повлиял на исполнение заранее запланированных в Бердске программ — как по дворам, так и по ремонту дорог.

— У нас же работают предприятия, которые не занимаются развлечением и массовыми мероприятиями. Функционируют строительные и ремонтные компании, — напомнил Захаров, отметив, что финансирование на государственные программы не сокращали и не отменяли.

Две пятиэтажки в Микрорайоне — это первые дома в Бердске, которые получат в этом году благоустроенный двор по «Комфортной среде». Всего в программный список 2020 года включено 8 бердских дворов. И Владимир Захаров не сомневается, что работы будут выполнены в срок, в полном объеме и качественно.

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От редакции

Как выглядит ваш двор?

Аноним, 05 мая 2020 15:03
В Китае во время пандемии люди в защитных костюмах ходили и обрабатывали территорию, больницы за месяц строили, а тут комфортная среда мать вашу. Чето мне не комфортно от вашего понимания комфорта. В стотысячном городе в больнице ренген аппараты со времен ссср стоят, а они милионы на покраску домов тратят.
А., 05 мая 2020 22:39
А какие дворы попали в программу ??? можно узнать

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