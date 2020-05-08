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Здоровье / Общество

От рака спасет вещество антоциан из малины

16:40 08.05.2020 Фото: Public Domain Pictures
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Проведённый анализ показал способность антоциана разрушать раковые клетки, не воздействуя при этом на здоровые клетки и ткани.

От рака спасет вещество антоциан из малины
Полезное вещество, содержащееся в малине называется антоциан
Сюжет: Онкология
От рака спасет вещество антоциан из малины

От рака спасет вещество антоциан из малиныПо анализу крови можно обнаружить рак еще до появления симптомов онкологииЕщё 252 новостей

Антоциан – вещество, содержащееся в малине, не только придаёт этой ягоде красивый розовый цвет, но и обладает рядом защитных свойств. Содержащиеся в малине антиоксиданты не только повышают защитные функции организма, но и помогают избежать образования патологических клеток, вызывающих рак крови.

Американские специалисты планирую на основе вытяжек, полученных из малины, разработать лекарственный препарат, снижающий риски развития рака крови. Проведённый анализ показал способность антоциана разрушать раковые клетки, не воздействуя при этом на здоровые клетки и ткани.

В настоящее время заболевания крови лечат с использованием химиотерапии и облучения. При этом поражаются не только больные клетки, но и здоровые, что значительно ухудшает состояние больных. Специалисты из Университета Питсбурга полагают, что создание эффективного препарата на основе соединений малины поможет избежать ряда негативных последствий, при лечении рака крови. Вполне возможно, что в скором времени, на основе антоциана, будут разработаны препараты для лечения других видов рака.

Источник: med-heal.ru

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