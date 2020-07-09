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В рейтинге 15 регионов с высоким показателем тестов на COVID-19 нет Новосибирской области

16:39 09.07.2020 Фото: Pixabay
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На сегодняшний день зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Страна вышла на 2 место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

В рейтинге 15 регионов с высоким показателем тестов на COVID 19 нет Новосибирской области
На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

По состоянию на 09.07.2020 г. проведено более 22 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

В рейтинге 15 регионов с высоким показателем тестов на COVID 19 нет Новосибирской области
По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом
В рейтинге 15 регионов с высоким показателем тестов на COVID 19 нет Новосибирской области
По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом

Источник: РПН

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