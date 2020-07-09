Нужно ли принимать аспирин на постоянной основе людям после 50?

«Миллионы здоровых пожилых людей ежедневно принимают аспирин без четких доказательств того, что это принесет пользу», — говорит доктор медицинских наук Бэзил Эльдада.

В целом польза от регулярного приема аспирина не перевешивает его вред

Чтобы предотвратить сердечный приступ и инсульт, многие люди после 50 лет каждый день принимают аспирин. Но для тех, кто здоров, суточная доза может принести больше вреда, чем пользы.

Исследование результатов приема аспирина после 50 лет

Большое клиническое исследование показало, что прием низких доз аспирина каждый день не смог уменьшить риск сердечных заболеваний, физической инвалидности и слабоумия у здоровых пожилых мужчин и женщин. Кроме того, регулярное употребление аспирина было связано со значительным риском кровотечений, особенно в желудочно-кишечном тракте и головном мозге.

«Миллионы здоровых пожилых людей ежедневно принимают аспирин без четких доказательств того, что это принесет пользу», — говорит Бэзил Эльдада, доктор медицинских наук, руководитель отделения гериатрии Национального института старения США.

Это исследование показало, что в целом польза от регулярного приема аспирина не перевешивает его вред. Доктор Эльдада, который наблюдал за испытанием, добавляет, что результаты не применяются к людям, которым был назначен аспирин для лечения таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, которые требуют ежедневного использования аспирина.

Это исследование, опубликованное 16 сентября 2018 года в журнале New England Journal of Medicine, проводилось с участием 19 114 участников из США и Австралии в возрасте 70 лет и старше. Одна половина получала 100 миллиграммов аспирина в день, в то время как другие получали плацебо.

В начале исследования все участники были свободны от слабоумия, физических недостатков и медицинских состояний, которые потребовали бы применения аспирина. После медианы наблюдения в 4,7 года исследователи обнаружили, что выживаемость пациентов без деменции или инвалидности была примерно одинаковой в каждой группе.

Однако общий уровень смертности в группе аспирина был несколько выше (5,9% против 5,2% в группе плацебо). Большинство смертей среди потребителей аспирина были вызваны раком, но авторы исследования предупреждают, что разница невелика и цифры, возможно, были вызваны случайностью.

«Увеличение смертности от рака среди участников исследования в группе аспирина было удивительным, учитывая предыдущие исследования, предполагающие, что использование аспирина улучшило исходы рака», — сказал Лесли Форд, доктор медицинских наук, заместитель директора по клиническим исследованиям отдела профилактики рака Национального института рака.

Ученые также обнаружили, что частота ишемической болезни сердца, нефатальных инфарктов и фатальных и нефатальных ишемических инсультов была одинаковой в группах аспирина и плацебо.

Кроме того, 361 человек (3,8%), принимавших аспирин, страдали клинически значимыми кровотечениями – геморрагическим инсультом, кровоизлиянием в мозг, желудочно-кишечными кровотечениями или кровотечениями в других местах, которые требовали переливания крови или госпитализации, по сравнению с 265 (2,7%), принимавшими плацебо.

Изучение других проблем приема аспирина после 50 лет

Многие врачи и кардиологи в прошлом рекомендовали мужчинам старше 50 лет и женщинам старше 65 лет принимать аспирин ежедневно. В настоящее время ВОЗ рекомендует взрослым в возрасте от 50 до 59 лет, имеющим 10% риск сердечных заболеваний, принимать низкие дозы аспирина для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака.

Результаты исследования не применимы к пациентам, которые уже имеют сердечные заболевания. Они ни в коем случае не должны прекращать прием аспирина, если только их врач не посоветует им это сделать!

Американская ассоциация сердца сообщает, что регулярное употребление аспирина может снизить вероятность повторного сердечного приступа, инсульта или сердечно-сосудистой смерти примерно на 25%. Для тех, кто пережил инсульт, это снижает вероятность второго события примерно на 22%.

Источник: rsute.ru