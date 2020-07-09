Toyota сделала из Corolla кроссовер. Пока радоваться ему будут только в Таиланде

Поэтому появление кроссовера на базе Corolla, в каком-то смысле, вполне логично.
Первое время Corolla Cross будет продаваться только в Тайланде. Выход на другие рынки сейчас просчитывается маркетологами. Автомобиль получил полностью новые кузовные панели и, как и обычная Corolla, базируется на архитектуре TNGA-C. Обещаны версии с бензиновыми и гибридными силовыми установками и, пока что, только передний привод.
Базовая модель получит 140-сильный 1,8-литровый мотор и вариатор. Гибридная версия получит дуэт из ДВС в 98 л.с. и электромотора в 72 л.с. и тот же вариатор. Спереди у Corolla Cross традиционный МакФерсон, сзади – торсионная балка. Интерьер повторяет таковой на обычных версиях Corolla.
Продажи в Тайланде должны начаться уже через месяц. По появлению новинки на других рынках информации пока нет.
Источник: 5koleso