Toyota сделала из Corolla кроссовер. Пока радоваться ему будут только в Таиланде

В свое время Toyota была одной из первых компаний, поверивших в потенциал концепции кроссоверов, а необычные модификации Corolla, вроде полноприводного универсала Carib, выпускала еще до появления RAV4.

Новенький Corolla Cross

Поэтому появление кроссовера на базе Corolla, в каком-то смысле, вполне логично.

Первое время Corolla Cross будет продаваться только в Тайланде. Выход на другие рынки сейчас просчитывается маркетологами. Автомобиль получил полностью новые кузовные панели и, как и обычная Corolla, базируется на архитектуре TNGA-C. Обещаны версии с бензиновыми и гибридными силовыми установками и, пока что, только передний привод.

Базовая модель получит 140-сильный 1,8-литровый мотор и вариатор. Гибридная версия получит дуэт из ДВС в 98 л.с. и электромотора в 72 л.с. и тот же вариатор. Спереди у Corolla Cross традиционный МакФерсон, сзади – торсионная балка. Интерьер повторяет таковой на обычных версиях Corolla.

Продажи в Тайланде должны начаться уже через месяц. По появлению новинки на других рынках информации пока нет.

Источник: 5koleso