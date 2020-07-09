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Замуж за гражданина Таджикистана за 15 тыс. рублей вышла россиянка. Брак признал фиктивным суд Новосибирска

18:13 09.07.2020 Фото: pixabay.com
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«Руку и сердце» иностранец предложил женщине на Центральном рынке. Та деньги взяла, пошли в ЗАГС, но жить с новым мужем она не собиралась. На разводе настояла прокуратура.

Замуж за гражданина Таджикистана за 15 тыс. рублей вышла россиянка. Брак признал фиктивным суд Новосибирска
В Первомайском районе Новосибирска прокуратура в суде добилась признания фиктивным брака

Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверку соблюдения законодательства о миграции. Установлено, что заключенный в 2019 году между гражданином Республики Таджикистан и гражданкой Российской Федерации брак является фиктивным. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в облпрокуратуре.

В прокуратуре района женщина пояснила, что в сентябре 2019 года на Центральном рынке к ней подошел гражданин республики Таджикистан и предложил за 15 тыс. рублей заключить брак. В отделе ЗАГС Калининского района Новосибирска брак между ними был зарегистрирован. С иностранным гражданином женщина не намеревалась совместно проживать.

При таких обстоятельствах и признаках фиктивности заключенного брака, направленного на преодоление административного барьера в сфере миграционного законодательства, прокуратура обратилась с иском в суд.

Первомайский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании брака недействительным и внесении в запись акта о заключении брака указанных сведений.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 09 июля 2020 19:03
А чего развелась?
Не захотела уезжать на его родину в гарем?

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