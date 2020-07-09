Замуж за гражданина Таджикистана за 15 тыс. рублей вышла россиянка. Брак признал фиктивным суд Новосибирска

Прокуратура Первомайского района Новосибирска провела проверку соблюдения законодательства о миграции. Установлено, что заключенный в 2019 году между гражданином Республики Таджикистан и гражданкой Российской Федерации брак является фиктивным. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в облпрокуратуре.
В прокуратуре района женщина пояснила, что в сентябре 2019 года на Центральном рынке к ней подошел гражданин республики Таджикистан и предложил за 15 тыс. рублей заключить брак. В отделе ЗАГС Калининского района Новосибирска брак между ними был зарегистрирован. С иностранным гражданином женщина не намеревалась совместно проживать.
При таких обстоятельствах и признаках фиктивности заключенного брака, направленного на преодоление административного барьера в сфере миграционного законодательства, прокуратура обратилась с иском в суд.
Первомайский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании брака недействительным и внесении в запись акта о заключении брака указанных сведений.
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