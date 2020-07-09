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Избитого пса приковали к столбу и бросили умирать на помойке в Бердске. Смотрите видео

19:09 09.07.2020 Фото: pixabay.com
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Из-за жестокого обращения пес озлобился на людей: рычит, кидается. Но неравнодушные люди все равно пару раз в неделю ходят к нему, пробираясь через заросли, и подкармливают.

Избитого пса приковали к столбу и бросили умирать на помойке в Бердске. Смотрите видео
Хозяева бросили собаку, похожую на алабая, на привязи в заброшенном дворе

В Бердске недалеко от остановки «Поселок Боровой» волонтеры нашли пса. Животное было избито и приковано к столбу цепью. Вокруг собаки был мусор и собственные испражнения.

— Этот пес молодой, а хозяин его ни во что не ставил, дубасил лопатой по голове. Теперь он съехал из дома, а собаку бросил на произвол судьбы. У пса даже нет будки, цепь буквально сантиметров 50, сидит он в мусоре и своих испражнениях. В таких условиях ему ни добраться до еды, ни укрыться от непогоды, зимой — от снега, только погибнуть, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Ирина Роут.

Из-за жестокого обращения пес озлобился на людей: он рычит, кидается, если к нему подойти. Но неравнодушные все равно пару раз в неделю ходят к нему, пробираясь через заросли, и подкармливают.

— К лопате у него до сих пор агрессия: мы ему вчера подавали воды на лопате, он схватился зубами за черенок и стал его грызть. Возможно, это у него из-за страха. Не пугается только, если на лопате еда. Псу там не место. Его надо либо прикармливать постоянно, либо попробовать выкупить у хозяина, чтобы он добровольно отдал нам. Уверена, что отдаст, но пока ему не звонили, — говорит Ирина.

Сейчас псу ищут передержку, но нужна также помощь кинолога и зоопсихолога: животному надо восстановиться, чтобы снова жить в гармонии с человеком. Волонтеры просят всех желающих помочь звонить по телефону 8-913-904-81-24 (Ирина) или 8-953-777-83-24 (Алена).

Пса подкармливают неравнодушные люди, однако ему нужен новый дом.

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От редакции

Вы готовы взять пса?

Аноним, 09 июля 2020 19:41
Вокруг привязанных собак всегда собственные испражнения. А если отвязать - то испражнения будут на значительно большей территории, но всё равно вокруг собаки. Собаки на унитаз гадить не умеют.

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