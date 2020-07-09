Банда подростков грабила «Пятерочку» и «Мария-Ра» и «раздевала» автомобили в Новосибирске

Общая сумма похищенного превысила 235 тыс. рублей. Уголовное дело на четверых 15-летних и 24-летнего новосибирца направлено в суд.

Прокурор утвердил обвинительное заключение несовершеннолетним грабителям

В Дзержинском районе Новосибирска в суд направлено уголовное дело в отношении группы подростков, обвиняемых в хищениях имущества, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе областной прокуратуры 9 июля.

Заместитель прокурора Дзержинского района города Новосибирска Александр Фомин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех несовершеннолетних в возрасте 15 лет и одного 24-летнего мужчины.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении ряда краж (п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Преступление расследовано следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления регионального СКР.

По версии следствия, в 2019 году несовершеннолетние в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска совершили кражи аккумуляторов, имущества граждан из автомашин, денег, табачной продукции, продуктов питания из уличных торговых павильонов, магазинов «Мария-Ра» и «Пятерочка».

У подростка участник группы открыто, с применением насилия, похитил сотовый телефон.

Общая сумма похищенного превысила 235 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинского районный суд Новосибирска.