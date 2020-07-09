Путин Памфиловой: с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано просто идеально

Президент поблагодарил главу ЦИК за «обеспечение демократических процедур, это тоже было сделано на самом высоком уровне» в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Начал подготовка к сентябрьским выборам.

Встреча Владимира Путина с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова информировала президента о том, как проходило голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Встреча состоялась в режиме видеоконференции 9 июля, передает сайт Кремля.

Дословно

В.Путин: Элла Александровна, мы обычно после проведения избирательных кампаний с Вами встречались лично. Сейчас ситуация немножко другая, но всё-таки с Вами не переговорить было бы совсем неправильно. И дело не только в том, что Вы лично очень многое сделали для того, чтобы организовать работу избирательных участков в центре и на местах, чтобы 1 июля 2020 года была проведена кампания по организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, но вместе с Вами работала огромная армия членов избирательных комиссий: и Центральной избирательной комиссии, и на местах.

В этом году ситуация была особенной, и конечно, я внимательно смотрел за тем, как организована была работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию, и в высшей степени демократически было всё организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений. Во всяком случае, наблюдатели об этом говорят и представители СМИ тоже. И с ними нужно было выстроить соответствующим образом работу: с представителями СМИ, с наблюдателями. Это вообще колоссальный объём. При всём при том, что были приняты все меры, связанные с обеспечением безопасности, социальной дистанции и так далее, всё-таки члены избирательных комиссий работали напрямую с людьми, и в этом смысле они тоже здоровьем своим, можно сказать, рисковали.

Хотя результаты работы – я сейчас говорю не про политические результаты, а просто чисто технические, эпидемиологические, если можно так сказать, употребить в данном случае такое выражение, – говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано просто идеально. И среди членов избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение.

Поэтому я хочу поблагодарить и Вас, Элла Александровна, и, как в таких случаях говорят, в Вашем лице всех Ваших коллег по всей стране. Хочу выразить слова благодарности, сказать большое спасибо и от себя, и, конечно, от тех людей, которые принимали участие в голосовании, потому что очень много Вами и Вашими коллегами было сделано для того, чтобы обеспечить их безопасность, и у вас это всё получилось.

А что касается обеспечения демократических процедур, это тоже было сделано на самом высоком уровне, и хочу вас тоже за это поблагодарить. Большое Вам спасибо.

Э.Памфилова: Владимир Владимирович, огромное Вам спасибо за постоянную поддержку. Если позволите, я несколько слов скажу, как мы это оцениваем. Голосование прошло в условиях максимальной санитарно-эпидемиологической безопасности для здоровья граждан. Все нам помогали, и все меры были предприняты: обеспечение средствами индивидуальной защиты всех участников голосования и остальное. Все было сделано для того, чтобы люди спокойно могли голосовать, не беспокоясь о здоровье.

Более того, голосование прошло в условиях максимальной доступности. То есть у участников голосования, у граждан, была возможность выбрать, что им наиболее удобно: когда, в какое время, где и каким образом проголосовать, это была беспрецедентная вещь.

Вообще я хочу сказать, что само по себе голосование прошло абсолютно свободно, открыто и прозрачно. Можно утверждать, что общероссийское голосование вообще стало концентрированным выражением прямой демократии, я на этом настаиваю. И пусть со мной кто-нибудь поспорит. Поскольку было обеспечено прямое волеизъявление граждан России по главному закону страны. А почему концентрированное? Потому что сами по себе наши избирательные комиссии тоже представляют собой репрезентативный срез общества. Почти 900 человек представляют разные уровни комиссий. Туда направлены работать представители более 40 политических партий, огромное количество общественных движений. То есть люди, которые обеспечивали голосование, сами представляли широкий срез общества. Более того, 526 тысяч наблюдателей работали все семь дней при всех способах голосования. Были наблюдатели от 18 политических партий и 1600 общественных и некоммерческих организаций, это тоже широкий срез общества. Вот почему я считаю, что это концентрированное выражение прямой демократии, когда люди без посредников могли выразить свою волю. По-моему, только очень странные люди могли быть против такого волеизъявления.

Голосование действительно прошло беспрецедентно открыто и прозрачно: 11 тысяч журналистов представляли 2,5 тысячи разного рода изданий – средств массовой информации, включая ведущие мировые издания. Просто пример приведу, я не знаю, где еще в каких странах так свободно и вольно они себя чувствовали. Они могли поехать в любую точку, наблюдать на любом избирательном участке, освещать это. Приведу пример Reuters: они в Подмосковье на одном участке все семь дней присутствовали, наблюдали. Нашим журналистам, которые работают за рубежом, да и самому Reuters [о таком] только мечтать можно: в той же Великобритании наблюдение просто запрещено, то есть присутствие на участках СМИ. А в Штатах, чтобы получить разрешение, нужно обращаться непосредственно в комиссию, в основном им отказывают. То есть у нас это все было свободно, открыто, и мы ничего не скрывали.

Более того, почему еще беспрецедентно открыто и прозрачно? В 81 регионе было организовано видеонаблюдение, все можно было наблюдать. Ни в одной стране мира нет такого широкого видеонаблюдения, как у нас оно организовано: в режиме онлайн – явка, результаты голосования. Я не знаю, какие тут вообще можно предъявить претензии. Как результат, у нас по итогам [голосования] беспрецедентно низкое количество нарушений: 33 всего нарушения, которые мы считаем. Мы их выявили и предотвратили вовремя.

Из более чем 600 обращений, которые были к нам, – на нашу «горячую линию», в информационные центры, в основном люди хотели узнать, как можно проголосовать, какие виды [голосования], еще тем более дистанционное электронное голосование было в двух регионах [организовано]. Из них всего мы отобрали 120 обращений, которые мы расцениваем как возможные нарушения, жалобы на этапе до голосования, и они все направлены и руководителям регионов, и в правоохранительные органы.

То есть это такой результат, за который, правда, Владимир Владимирович, не стыдно. Я действительно благодарна тоже моим коллегам за эту беспрецедентную работу. Кампания была очень сложной, правда, непростой. Спасибо за оценку. Мне кажется, что мы справились.

В.Путин: Элла Александровна, теперь надо готовиться к сентябрю, к сентябрьским выборам, общероссийским.

Э.Памфилова: Уже вовсю готовимся.

У нас очень много – почти 8700 разного рода кампаний, разного уровня – будет проходить в 83 регионах. Все необходимые меры уже приняты.

Владимир Владимирович, после того как прошло общероссийское голосование, социологическими службами было проведено исследование, опросили людей. Оказалось, что им очень понравились те процедуры, которые мы предложили. Мы сейчас продумываем с учетом того, что все-таки хоть и гораздо лучше стало, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация. Конечно, не семь дней, это не реально, но рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы обеспечить безопасность, а два или три дня. Обсудим, посмотрим еще какие-то меры, которые в нынешней ситуации обеспечивают полную безопасность и дают дополнительные возможности людям проголосовать. Остальное все вроде готовим.

В.Путин: Элла Александровна, нужна какая-то помощь, поддержка в связи с подготовкой к сентябрьским выборным кампаниям?

Э.Памфилова: Пока справляемся сами. У нас очень хорошие отношения и с Правительством, и со всеми ведомствами, и с Роспотребнадзором. Надеюсь, что справимся, Владимир Владимирович. В крайнем случае, если что-то понадобится, то, конечно, у меня с Вами прямая связь, прямой телефон, если что, я к Вам обращусь.

В.Путин: Хорошо, Элла Александровна. Будем на связи. Еще раз Вам и всем Вашим коллегам большое спасибо за организацию общероссийского голосования 1 июля этого года.