Медведь растерзал насмерть отдыхавшую с семьей в тайге женщину в Красноярском крае

Пострадавшую всю в ранах нашел супруг. Он сразу повез жену в больницу, однако в пути она скончалась. Поисками медведя-людоеда занимаются охотоведы.

В Красноярском крае медведь насмерть растерзал женщину

В Енисейском районе медведь напал на женщину – от полученных ран она скончалась, не доехав до больницы. В данный момент медведя ищут охотоведы.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что нападение медведя произошло около о. Лесное в Енисейском районе, где отдыхала семья с маленьким ребенком. По предварительным данным, медведь вышел из тайги и напал на женщину, когда та прогуливалась одна по дороге. Ее, всю в ранах, нашел супруг. Он сразу повез жену в больницу, однако в пути она скончалась. В данный момент на месте нападения следственная группа устанавливает обстоятельства случившегося. Поисками медведя занимаются охотоведы.

-Вышел медведь и напал, женщина получила ранение. Мужчина пытался довезти ее до больницы, но, по предварительным данным, по дороге она скончалась, – сообщают в полицейском ведомстве.