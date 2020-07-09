Обладательницы этих 5 женских имен сводят с ума мужчин. Они просто становятся урчащими тигрятами. Ты в ТОП-5?

По мнению экспертов, эти имена наделяют женщин особыми индивидуальными качествами

По мнению экспертов, эти имена наделяют женщин особыми индивидуальными качествами.

Мужественные Александра добивается всего сама. Но в то же время она является женственной и сексуальной. А милосердие в сочетании с твердостью характера не оставляют равнодушными ни одного мужчину.

Девушка Анна сочетает в себе жизнерадостность, заботливость и силу. На неё всегда можно положиться. Она обладает сногсшибательной энергетикой, способной заворожить любого мужчину. Но больше всего противоположный пол привлекает тот факт, что она может стать в жизни настоящей опорой.

Виктория обладает сильной энергетикой. Она без усилий может сделать так, чтобы мужчина на нее обратил внимание и влюбился с первого взгляда. Но вот спутника жизни она будет выбирать себе долго и тщательно.

Ирина поражает мужчин своей мудростью. У неё аналитический ум и она крайне практичная женщина. Она точно знает, что хочет от жизни. Кроме того, она тонко чувствует мотивы окружающих людей и скрыто ими управляет. Она не привыкла сидеть дома сложа руки и трудится сама, чтобы получить от жизни всё, что она хочет. Она наполняет не только свою жизнь яркими красками, но сделает ярче жизнь и своего спутника. Окружающие мужчины только мечтают о такой женщине.

Марина всегда скрывает свои истинные чувства, постоянно контролируя всё происходящее в своей жизни. Она не показывает свои слабости мужчине. Не жалуется на своё самочувствие и жизненные проблемы. Мужчины всегда восхищаются стойкости этой хрупкой и красивой девушки, пишут эксперты express-novosti.ru.