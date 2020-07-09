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За скорость 703 км в час оштрафовали на 850 евро автоледи на Ford Focus

21:09 09.07.2020 Фото: autoappassionati.it
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Глава автодорожного комитета итальянской провинции Анкона посоветовал «нарушительнице» не соглашаться на отмену штрафа, а требовать компенсации через суд.

За скорость 703 км в час оштрафовали на 850 евро автоледи на Ford Focus
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

Жительницу итальянской провинции Анкона оштрафовали за превышение скорости, сообщил портал Autoappassionati. Камера якобы зафиксировала, как Ford Focus ехал со скоростью 703 километра в час.

Издание объяснило эту цифру возможным сбоем техники. Тем не менее, полицейских не смутило столь значительное превышение, поэтому женщине выписали штраф в 850 евро.
Глава местного автодорожного комитета Джованни Строголо посоветовал «нарушительнице» не соглашаться на отмену штрафа, а требовать компенсации через суд.

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