За организацию убийств и ОПГ арестован губернатор Хабаровского края Фургал

Организация убийств предпринимателей и участие в ОПГ — по подозрению в этих особо тяжких преступлениях сотрудники ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Речь идет о событиях 15-летней давности. Высокопоставленного чиновника сдали подельники. Его уже доставили в Москву и вот-вот предъявят обвинения.
Поездка на работу
Рано утром 9 июля, когда Фургал выходил из дома и собирался сесть в служебный автомобиль, на него надели наручники. Оперативники ФСБ отвезли губернатора в аэропорт.
«Он даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности, — отметили в пресс-службе главы региона. — Нам ничего не известно о его местонахождении».
Задержанный уже в Москве. С ним общаются сотрудники Центрального аппарата СКР. Скоро предъявят обвинения в организации убийства бизнесменов.
По данным источников РИА Новости, имеются в виду убийства в 2005 году Евгения Зори и Олега Булатова, занимавшихся переработкой цветного металла. В конце 2019-го по этому делу арестовали четырех человек, включая учредителя компании «Торэкс» Николая Мистрюкова. С этой фирмой была связана супруга губернатора Лариса Стародубова.
По словам пресс-секретаря руководителя Хабаровского края Надежды Томченко, еще депутатом Фургал помог найти инвестора для завода «Амурсталь», часть которого принадлежала компании «Торэкс». Чтобы возобновить производство, понадобились дополнительные оборотные средства, и Стародубова выступила поручителем по кредиту для предприятия. Для этого ей пришлось стать соучредителем. Но, как заверила Томченко, какие-либо выгоды от этого семья губернатора никогда не получала.
Следователи подчеркивают, что вышли на Фургала, раскручивая многоэпизодное уголовное дело организованной преступной группировки, действовавшей в дальневосточном регионе в начале нулевых. Разработку ОПГ начали в апреле 2019-го по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.
«Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Фургала как на организатора нескольких убийств, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. — В том числе есть показания свидетелей и потерпевших. Следователи собрали достаточно доказательств для задержания губернатора».
Положительный имидж
Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию в регионе. В социальных сетях создали петицию в поддержку губернатора, призывают выйти на митинг.
«Местная власть работала с ситуативной повесткой, — объясняет директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко. — Проводилась политика «латания дыр», не было конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Например, вчера Фургал выступал перед депутатами, но не сказал, как регион будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были лишь общие фразы, акцент на популизм».
Наливайко считает, что вместо улучшения экономической ситуации команда губернатора занималась его имиджем. Отсюда и поддержка населения.
Добавим, что официально Фургала пока не отстранили от занимаемой должности, не назначили и исполняющего обязанности главы региона. «Новому руководителю предстоит решать множество проблем, накопившихся за последние годы, — уверен Наливайко. — А кадровая скамейка в Хабаровском крае очень ограниченная».
Фургал родился и вырос на Дальнем Востоке. В девяностые окончил Благовещенский медицинский институт и несколько лет проработал врачом в Поярковской центральной районной больнице. Затем ушел в бизнес (именно в те годы, по версии СК, он и организовал убийства конкурентов), а потом и в политику.
В 2005-м Фургал стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР, спустя два года — депутатом Государственной думы.
На пост губернатора Хабаровского края первый раз он баллотировался в 2013-м, но занял второе место с 20% голосов.
В сентябре 2018-го Фургал набрал уже 35% и вышел во второй тур, где с большим отрывом (70%) победил действующего главу региона единоросса Вячеслава Шпрота.
По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он не собирается исключать Фургала из партии и намерен оказывать ему всяческую поддержку.
В ближайшее время губернатору должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения. Исходя из тяжести статей, скорее всего, это будет заключение под стражу. Не исключено, что в деле появятся и другие эпизоды: сейчас чиновника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ОПГ. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Видео СКР
"Это очередной удар по рейтингу первого лица, очередной удар по вертикали власти, очередной удар по непрофессионализму силовых органов и кадровой политике в стране. Это очень нехороший момент, несмотря на то, что кто-то пытается дело представить в виде того, что якобы это сигнал на очищение и прочее. Ребята, где вы были раньше? Вот основной вопрос"
"Для того чтобы занять пост губернатора, человек должен быть соответствующими органами проверен и "светиться насквозь". Он должен быть кристально чист для того, чтобы иметь право управлять регионом. Получается, кто виноват в этом? Тот, кто недосмотрел. Здесь налицо уже провал и правоохранительной системы, и кадровой политики в целом"
Андрей Миронов.
https://life.ru/p/1333568
Широкую известность Сергей Фургал получил в 2018 году, когда одержал сокрушительную победу во второму туре губернаторских выборов над действующим главой региона, кандидатом от «Единой России Вячеславом Шпортом. Фургал победил Шпорта с большим отрывом — 69,57% против 27,97%. Вместе с ним тогда неожиданные победы над действующими губернаторами одержали еще несколько политиков от оппозиционных партий: Владимир Сипягин из ЛДПР во Владимирской области и Валентин Коновалов из КПРФ в Хакасии.
Полгода назад в сеть слили запись совещания у полпреда Юрия Трутнева, где Фургалу в вину ставился рейтинг выше путинского. Сразу после этого закрыли в СИЗО старого бизнес-партнера губернатора Мистрюкова и начали отжимать завод «Амурсталь» у жены Фургала... — Последней каплей послужил один из самых низких уровней поддержки обнуления сроков Путина 1 июля. Даже по официальным данным явка в Хабаровском к рае составила всего 44% (третье с конца место по всем регионам), а поддержка обнуления 63% (последняя десятка)». (с)