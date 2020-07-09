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За организацию убийств и ОПГ арестован губернатор Хабаровского края Фургал

21:20 09.07.2020 Фото: Скриншот с видео СКР
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Высокопоставленного чиновника сдали подельники. У него была бурная молодость. В регионе неоднозначно отреагировали на арест главы. Смотрите видео задержания и доставки в Москву.

За организацию убийств и ОПГ арестован губернатор Хабаровского края Фургал
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Организация убийств предпринимателей и участие в ОПГ — по подозрению в этих особо тяжких преступлениях сотрудники ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Речь идет о событиях 15-летней давности. Высокопоставленного чиновника сдали подельники. Его уже доставили в Москву и вот-вот предъявят обвинения.

Поездка на работу
Рано утром 9 июля, когда Фургал выходил из дома и собирался сесть в служебный автомобиль, на него надели наручники. Оперативники ФСБ отвезли губернатора в аэропорт.

«Он даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности, — отметили в пресс-службе главы региона. — Нам ничего не известно о его местонахождении».

Задержанный уже в Москве. С ним общаются сотрудники Центрального аппарата СКР. Скоро предъявят обвинения в организации убийства бизнесменов.

По данным источников РИА Новости, имеются в виду убийства в 2005 году Евгения Зори и Олега Булатова, занимавшихся переработкой цветного металла. В конце 2019-го по этому делу арестовали четырех человек, включая учредителя компании «Торэкс» Николая Мистрюкова. С этой фирмой была связана супруга губернатора Лариса Стародубова.

По словам пресс-секретаря руководителя Хабаровского края Надежды Томченко, еще депутатом Фургал помог найти инвестора для завода «Амурсталь», часть которого принадлежала компании «Торэкс». Чтобы возобновить производство, понадобились дополнительные оборотные средства, и Стародубова выступила поручителем по кредиту для предприятия. Для этого ей пришлось стать соучредителем. Но, как заверила Томченко, какие-либо выгоды от этого семья губернатора никогда не получала.

Следователи подчеркивают, что вышли на Фургала, раскручивая многоэпизодное уголовное дело организованной преступной группировки, действовавшей в дальневосточном регионе в начале нулевых. Разработку ОПГ начали в апреле 2019-го по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

«Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Фургала как на организатора нескольких убийств, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. — В том числе есть показания свидетелей и потерпевших. Следователи собрали достаточно доказательств для задержания губернатора».

Положительный имидж
Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию в регионе. В социальных сетях создали петицию в поддержку губернатора, призывают выйти на митинг.

«Местная власть работала с ситуативной повесткой, — объясняет директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко. — Проводилась политика «латания дыр», не было конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Например, вчера Фургал выступал перед депутатами, но не сказал, как регион будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были лишь общие фразы, акцент на популизм».
Наливайко считает, что вместо улучшения экономической ситуации команда губернатора занималась его имиджем. Отсюда и поддержка населения.

Добавим, что официально Фургала пока не отстранили от занимаемой должности, не назначили и исполняющего обязанности главы региона. «Новому руководителю предстоит решать множество проблем, накопившихся за последние годы, — уверен Наливайко. — А кадровая скамейка в Хабаровском крае очень ограниченная».

Фургал родился и вырос на Дальнем Востоке. В девяностые окончил Благовещенский медицинский институт и несколько лет проработал врачом в Поярковской центральной районной больнице. Затем ушел в бизнес (именно в те годы, по версии СК, он и организовал убийства конкурентов), а потом и в политику.

В 2005-м Фургал стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР, спустя два года — депутатом Государственной думы.

На пост губернатора Хабаровского края первый раз он баллотировался в 2013-м, но занял второе место с 20% голосов.

В сентябре 2018-го Фургал набрал уже 35% и вышел во второй тур, где с большим отрывом (70%) победил действующего главу региона единоросса Вячеслава Шпрота.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он не собирается исключать Фургала из партии и намерен оказывать ему всяческую поддержку.

В ближайшее время губернатору должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения. Исходя из тяжести статей, скорее всего, это будет заключение под стражу. Не исключено, что в деле появятся и другие эпизоды: сейчас чиновника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ОПГ. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Видео СКР

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От редакции

Отмажется?

Аноним, 09 июля 2020 21:27
Кличка в известных кругах - "Доктор"
Аноним, 09 июля 2020 21:30
"В этом плане, конечно, его разоблачение — сигнал для тех, кто не в строю, кто идет не в ногу с властью"

"Это очередной удар по рейтингу первого лица, очередной удар по вертикали власти, очередной удар по непрофессионализму силовых органов и кадровой политике в стране. Это очень нехороший момент, несмотря на то, что кто-то пытается дело представить в виде того, что якобы это сигнал на очищение и прочее. Ребята, где вы были раньше? Вот основной вопрос"

"Для того чтобы занять пост губернатора, человек должен быть соответствующими органами проверен и "светиться насквозь". Он должен быть кристально чист для того, чтобы иметь право управлять регионом. Получается, кто виноват в этом? Тот, кто недосмотрел. Здесь налицо уже провал и правоохранительной системы, и кадровой политики в целом"
Андрей Миронов.
Аноним, 09 июля 2020 21:31
Соколы Фургала.
https://life.ru/p/1333568
Аноним, 09 июля 2020 22:23
«Ему в вину ставился рейтинг выше, чем у Путина» https://www.znak.com/2020-07-09/chto_izvestno_o_sergee_furgale_kotorogo_podozrevayut_v_organizacii_ubiystv
Широкую известность Сергей Фургал получил в 2018 году, когда одержал сокрушительную победу во второму туре губернаторских выборов над действующим главой региона, кандидатом от «Единой России Вячеславом Шпортом. Фургал победил Шпорта с большим отрывом — 69,57% против 27,97%. Вместе с ним тогда неожиданные победы над действующими губернаторами одержали еще несколько политиков от оппозиционных партий: Владимир Сипягин из ЛДПР во Владимирской области и Валентин Коновалов из КПРФ в Хакасии.
Полгода назад в сеть слили запись совещания у полпреда Юрия Трутнева, где Фургалу в вину ставился рейтинг выше путинского. Сразу после этого закрыли в СИЗО старого бизнес-партнера губернатора Мистрюкова и начали отжимать завод «Амурсталь» у жены Фургала... — Последней каплей послужил один из самых низких уровней поддержки обнуления сроков Путина 1 июля. Даже по официальным данным явка в Хабаровском к рае составила всего 44% (третье с конца место по всем регионам), а поддержка обнуления 63% (последняя десятка)». (с)
Аноним, 09 июля 2020 22:46
Надо же было дождаться пока истекут сроки давности по особо тяжким преступлениям и после затеять эту показуху! Глупость режима, ничего более.

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