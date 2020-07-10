10.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Народные приметы 10 июля 2020 года в день памяти святого Самсона. Что нужно обязательно сделать в этот день с гостями?

21:13 10.07.2020 Фото: pxhere.com
0

Те, кто появился на свет 10 июля очень хозяйственные люди, у них все под присмотром и под контролем. Они могут держать большие хозяйства.

Народные приметы 10 июля 2020 года в день памяти святого Самсона. Что нужно обязательно сделать в этот день с гостями?
Если 10 июля роса обильная, то это означает, что через несколько дней выпадут осадки

Приметы и поверья на 10 июля связаны с Днем Самсона. Этого дня Православная церковь почитает святителя Самсона, он жил в 4 веке и по призванию был проповедником и лекарем, а также преподобный покровительствовал беднякам.

В старину в народе считали, что с этого дня на русские земли приходят дожди и в связи с чем сено промокало и начинало гнить. В этот день, согласно обычаю, крестьяне окропляли лошадей святой водой и читали над ними молитву, чтобы животное перед пахотой набралось сил и здоровья.

Старинные поверья и обычаи на День Самсона 10 июля

Слова молитвы звучали следующим образом:

«Боже Великий и Всемогущий и Богородица Пресвятая, сжальтесь над простыми смертными, дайте нашей кобыле силы и выносливости выдержать полевые работы, чтобы почва легко пахалась и дабы божественная милость над землею простиралась. Слава вам и вовеки веков слава. Аминь».

10 июля крестьяне рассуждали о том, что если пойдут дожди, то сено не успеет высохнуть на солнце. Они также полагали, чем больше скошенная трава просохнет и прогреется в солнечных лучах, тем лучше она будет хранится. Основным занятием в эту пору у людей был покос травы для животных на зиму.

Земледельцы обращали свои молитвы к святителю Самсону, дабы он повременил с осадками, чтобы сено хорошо высохло и люди успели его собрать. Молитва звучала так:

«Заступник Божий, Преподобный Самсон, ниспошли свою милость, удержи дожди проливные и ветра резвые, чтобы погода стояла солнечная, а трава была теплом согретая, будим добрым словом тебя вспоминать и твою святую память почитать, Аминь».

В старину люди поговаривали:

«На Самсона сено зеленое – в зиму скотина голодная».

Так как считалось, что к этому времени сено должно достаточно хорошо просохнуть на солнце и пожелтеть, тогда его будет можно вовремя убрать, пока не начались дожди и оно не погнило.

Традиции и поговорки на 10 июля

В народе также родилась поговорка:

«Если сено зеленое, то каша на столе будет темная, а если сено темное, то и каша будет светлая».

Под этим подразумевалось примета, согласно которой, если сено зеленое, то это сулит богатый урожай гречихи, а из нее каша темного цвета получается, а если же пойдут дожди сено потемнеет, но зато уродится щедрый урожай проса, а из него каша светлая получается.

Считалось плохой приметой, если в этот день отказать страннику в пище и крыше над головой. А тех, кто приютил у себя скитальца ждет год счастливой и благополучной жизни. Поэтому хозяйки в этот день были особенно щедрыми на угощения и гостеприимными. Даже приглашали дальнего родственника к себе, чтобы он приехал к этому дню.

В старину крестьяне в этот день щедро раздавали милостыню беднякам, так как верили, что чем больше они подадут, тем больше к ним денежек прибудет. Также было принято кормить сирот и нищих. Обычно их потчевали пирогами с грибами, рыбой и мясом.

Обычно к этому времени зацветали лопухи, люди их собирали и варили из них отвар, которым умывали лицо детям, так как считалось, что после этого они будут послушными и покладистыми.

Народные приметы на День Самсона 10 июля

С Днем Самсона в народе связано множество примет, рассмотрим самые известные из них.

  1. Если же день выдался ненастным, то еще неделю дождить будет.
  2. Когда облака на небе движутся со стороны севера, это сулит теплую и засушливую погоду.
  3. Если 10 июля роса обильная, то это означает, что через несколько дней выпадут осадки.
  4. Когда погожий денек выдался, то и ближайший месяц погода будет стоять солнечная.
  5. Если вьюнок повял, значит погода засушливая стоять будет.
  6. Когда кто-то увидит радугу этого дня, то это обещает ясную погоду в ближайшую неделю.
  7. Если же много стрекоз летает вокруг, то это говорит о том, что погода скоро испортится.
  8. Когда у пчел особенно шумно, то это обещает засушливую погоду.

Те, кто появился на свет 10 июля очень хозяйственные люди, у них все под присмотром и под контролем. Они могут держать большие хозяйства.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете сегодня принимать и угощать гостей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому повысят пенсии и продлят выплаты с 1 августа в России?  1
22:34 10-07-2020
Кому повысят пенсии и продлят выплаты с 1 августа в России? 
Наличка зашкаливает: Деноминацию рубля в 100 раз предлагают эксперты 7
22:22 10-07-2020
Наличка зашкаливает: Деноминацию рубля в 100 раз предлагают эксперты
Взломал окно и зарезал 56-летнюю женщину подросток в Новосибирской области. СК просит ареста
22:13 10-07-2020
Взломал окно и зарезал 56-летнюю женщину подросток в Новосибирской области. СК просит ареста
БердскРинулись за справками от нарколога выпускники и водители в июле 2020 в Бердске: За всего лишь 3 часа работы - 70 человек 2
22:04 10-07-2020
Ринулись за справками от нарколога выпускники и водители в июле 2020 в Бердске: За всего лишь 3 часа работы - 70 человек
Бердск"Голос говорит в моей голове": О побочных действиях лечения COVID-19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст 10
22:00 10-07-2020
БердскКоллапс: Попала на видео 5-километровая пробка под Бердском в пятницу вечером 2
21:54 10-07-2020
Коллапс: Попала на видео 5-километровая пробка под Бердском в пятницу вечером
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 39
21:50 10-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
БердскВ белом сарафане вышла замуж 18-летняя Жасмин за железнодорожника в Бердске 6
21:50 10-07-2020
В белом сарафане вышла замуж 18-летняя Жасмин за железнодорожника в Бердске
БердскПроект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО "Полигон" Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям Бердска 13
21:46 10-07-2020
Проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО
Мертвой нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тульской области. В убийстве подозревают бывшего зэка
21:43 10-07-2020
Мертвой нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тульской области. В убийстве подозревают бывшего зэка