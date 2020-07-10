Чем опасна «пятница 13»: как уберечься и избежать неприятностей

Пятница 13 — поистине мистический день. Считается, что в это время нечистые силы активизируются, из-за чего с человеком может случиться любая неприятность. Благодаря простым способам вы сможете избежать опасности и отвести от себя беду.

Энергетика пятницы 13 может сказаться на вас крайне негативно

Люди издревле приписывали пятнице 13 особые мистические свойства. Считается, что в это время человека преследуют неприятности, которые могут повлечь за собой пагубные последствия и даже быть опасными для жизни. Исследования показывают, что именно в пятницу 13 увеличивается количество неприятных событий, а у людей ухудшается физическое и эмоциональное состояние. Многие считают, что слухи об этом необычном дне — всего лишь суеверия. Однако если вы хотите обезопасить себя и своих родных, узнайте о проверенных способах, которые помогут вам избежать неприятностей.

Как защитить себя от бед неприятностей в пятницу 13

Еще наши предки придавали особое значение пятнице 13. В связи с этим сложилось множество примет и суеверий, которые доказывают, что этот день действительно обладает мистическим смыслом. Возможно, в это время с вами не произойдет ничего необычного, но если вы желаете обезопасить себя, вам помогут несколько простых способов.

Не берите и не давайте деньги в долг. При необходимости каждый из нас должен помогать своим близким, в том числе финансово. Однако в пятницу 13 запрещается давать и брать деньги в долг. Опасность заключается в том, что вместе с деньгами вы рискуете отдать свое счастье и финансовую удачу, а значит, уже скоро можете столкнуться с денежными трудностями. Если в этот день к вам обратятся с подобной просьбой, вежливо откажите. Возможно, таким образом вы убережете от бедности не только себя, но и того, кто обратился к вам за помощью.

Не рассказывайте о своих снах. Иногда сны бывают такими яркими, что нам не терпится рассказать о них другим людям. В любой другой день вы можете сделать это, но в пятницу 13 старайтесь умалчивать о своих сновидениях. Сны взывают у нас определенные эмоции, и, поделившись ими, вы рискуете лишить себя жизненных сил. Если вам хочется рассказать о своем сне, напишите его на бумаге, описывая каждую подробность. Также вы можете уединиться и проговорить свое сновидение в слух, представляя, что рядом с вами находится собеседник.

Не ссорьтесь с окружающими. Энергетика пятницы 13 может сказаться на вас крайне негативно. В этот день у людей наблюдается повышенная эмоциональность, из-за чего могут возникнуть ссоры на пустом месте. Однако из этой ситуации есть выход — постарайтесь контролировать свои эмоции и не позволяйте окружающим спровоцировать вас на конфликт. Не зацикливайтесь на плохом и не позволяйте негативным мыслям овладеть вами. В этом случае вы сможете провести этот день в гармоничной атмосфере.

Избегайте необдуманных покупок. Казалось бы, походы по магазинам могут приносить нам лишь положительные эмоции, но в пятницу 13 шопинг может обернуться для вас крупными финансовыми потерями. В это время денежная энергетика будет очень уязвимой, поэтому вы рискуете приобрести ненужные предметы. Кроме того, велика вероятность столкнуться с мошенниками, которые попытаются обмануть вас, продав вам некачественную, но дорогостоящую вещь. Постарайтесь не совершать покупки в этот период, чтобы избежать финансовых проблем в будущем.

Будьте аккуратны на дороге. Известно, что в пятницу 13 количество аварий увеличивается в несколько раз. Именно поэтому в этот день настоятельно рекомендуется отказаться от управления транспортным средством. Если такая необходимость все же возникла, постарайтесь быть крайне аккуратными и выбирайте для передвижения лишь проверенные пути.

Не занимайтесь садоводством. Многие люди испытывают удовольствие, занимаясь садоводством, но в пятницу 13 следует отказаться от своего увлечения. Данное занятие не принесет вам вреда, а вот посаженные растения могут вырастут больными и слабыми или вовсе погибнуть.

Не пытайтесь проводить ритуалы. Несмотря на то, что этот день можно назвать необычным, проводить обряды и ритуалы в это время запрещено, особенно если раньше вы не делали это. Манипуляции могут дать обратный эффект и обернуться против вас, а результат негативно отразится на вашей жизни.

Отложите дальние поездки и перелеты. Многие люди, невзирая на важность поездки, стараются перенести ее на более удачное время, чтобы избежать беды. Если же на этот день у вас запланирована командировка или дальнее путешествие, постарайтесь предусмотреть все возможные сложности: выделите больше времени на сборы и дорогу, чтобы не забыть ничего важного и не опоздать на рейс.

Мнения о том, действительно ли пятница 13 является неблагоприятным днем, по-прежнему расходятся. Многие считают, что это всего лишь суеверия, но кто-то продолжает придавать этому дню особое значение, опасаясь бед и неприятностей.

Источник: dailyhoro