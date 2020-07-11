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Застроят десятками домов лес в Речкуновской зоне Бердска для микрорайона Серебряный бор

15:31 11.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: berdsk.nso.ru
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Глава города дал разрешение на планировку лесной территории между МК «Сибиряк» и Новым поселком по заявлению ТСН. Власть сэкономит на проектировании за чужой счет.

Застроят десятками домов лес в Речкуновской зоне Бердска для микрорайона Серебряный бор
Место расположения нового бердского микрорайона — лес в Речкуновской зоне отдыха

Мэр Бердска Евгений Шестернин 8 июля подписал постановление о подготовке проекта планировки территории микрорайона Серебряный бор, расположенной в Речкуновской зоне отдыха. Недалеко от МК «Сибиряк» около дороги в Новый поселок через бердский пансионат ветеранов труда уже есть несколько частных домов, на заборе которых есть табличка «Серебряный бор».

Основанием для постановления стало заявление Александра Уральцева от 11 июня 2020 года. По данным из открытых источников, индивидуальный предприниматель Уральцев является председателем товарищества собственников недвижимости (земельных участков) «Серебряный бор». ТСН зарегистрировано в феврале 2019 года.

Мэр разрешил Уральцеву разработку проекта планировки территории микрорайона Серебряный бор с проектом межевания в его составе. Но в течение недели каждый желающий бердчанин или организация имеют право внести свои предложения «о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки» в управление градостроительства администрации Бердска по адресу: ул. Горького, 9, кабинет №38, контактный телефон 2-05-25, адрес электронной почты: grad.berdsk@gmail.com.

Кроме того, Уральцеву рекомендовано после разработки проекта планировки территории представить данный проект на рассмотрение в администрацию города.

Проект предполагает появление в микрорайоне Сосновый бор 30 зданий и сооружений, а также дорог с твердым покрытием. Сейчас на этом месте лес.

ТСН, вероятно, само заплатит деньги за планировку своего участка под застройку. Также, как сделает это бизнесмен Виктор Голубев за проект на 10 участков в микрорайоне Южном.
Власть таким образом экономит на предпринимательской инициативе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Мы приветствует это, — ответил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. — У нас были такие случаи, когда проект межевания проводится не муниципалитетом. Мы экономим на этом. Но все равно потом проект планировки и межевания утверждаем мы. Так было с территорий на ул. Черемушной — напротив торгового центра. Там был заявитель и делал под нашим контролем проект планировки. Ничего в этом плохого я не вижу. Наоборот, мы заинтересованы.

По словам Захарова, выполнение проекта не означает того, что земля автоматически отдается под застройку «проектировщику». В любом случае администрация все участки реализует с торгов.

— Зачем Виктору Алексеевичу тратить деньги? Разные люди бывают у нас в стране и в Бердске. Вот он согласился… Для муниципалитета это финансовая разгрузка. Квартал размером 100 на 500 метров (проект планировки и межевания) стоит порядка 500 тыс. рублей. Это существенные деньги. Поэтому мы не возражаем, а только приветствуем. Предложения, высказанные разработчиком (о дальнейшем использовании земли) мы будем согласовывать. Там может быть жилая застройка, детские сады, что-то еще. Но в любом случае, через торги.

Как подчеркнул Владимир Захаров, проект планировки и межевания прорабатывается под «размещение объектов городской структуры», но без конкретики. Потом его согласуют чиновники. А сам проект утверждается постановлением главы города.

Помнится, компании «СибАлмаз» в свое время запретили строить в лесу Нового поселка дома семейного отдыха — примерно в том же месте, где планирует расширяться микрорайон Серебряный бор. Ущерб оценивался в сотни миллионов рублей. Взамен Бердск отдал «СибАлмазу» участок на ул. Морской, где компания строит многоквартирные дома — тоже в лесу неподалеку от Обского моря.

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От редакции

Постепенно застроят весь лес и побережье?

Андрей, 10 июля 2020 18:46
Нашему меру только б сьэконимить копейку проср..в миллионы
абориген, 11 июля 2020 15:31
Территория которая обозначена на карте давно застроена коттеджами. Интересней другое там Береговое - (Марсель) будут строить 30 домов многоэтажных. Вообще весь лес под топор
абориген, 11 июля 2020 15:34
Если журналистам интересно - могу скинуть проект этого безобразия. Пишите
назарик, 11 июля 2020 15:38
скиньте, пожалуйста, на bkurer@mail.ru
Аноним, 11 июля 2020 17:52
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец! Потом все спишут, как теперь на Ельцина списывают, непричемыши.
Аноним, 11 июля 2020 19:07
"теперь на Ельцина списывают, непричемыши"
"Не для того мы с Ельциным в 90-е Белый дом отстояли!"(с).,:->
Аноним, 11 июля 2020 18:33
Ой. А что нынче там коттеджей и многоэтажных домиков нет? Что принципиально изменится? Разве что изменения будут в сторону "Чем больше народу, тем хуже самим обитателям". Там весь смысл в малонасыщенности/относительной тишине.
Аноним, 11 июля 2020 19:46
А помните какая истерика была с СибАлмазом из-за нескольких домишек
....А счас , куча многоэтажек и коттеджей в лесу , дома в реке
И всё типа хорошо!

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