Заплатит 500 тыс. рублей бизнесмен Голубев вместо мэрии за планировку 10 участков под застройку в микрорайоне Южном Бердска

Речь идет об освоении земли за микрорайоном Белокаменным. Власть сэкономит на предпринимательской инициативе. Но по закону участки продают только с торгов. И не факт, что они достанутся Виктору Алексеевичу, заявил вице-мэр.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров приветствует инициативы предпринимателя в микрорайоне Южном

Власть Бердска приступила к подготовке проекта межевания территории на 10 земельных участков, расположенных в 24-м квартале микрорайона Южного.

Своим постановлением, подписанным в конце мая, глава Бердска Евгений Шестернин разрешил и рекомендовал бизнесмену Виктору Голубеву разработать проекты межевания земли на участки с кадастровыми номерами: 54:32:010447:4464; 54:32:010447:4463; 54:32:010447:4461; 54:32:010447:4458; 54:32:010447:4457; 54:32:010447:4456; 54:32:010447:4455; 54:32:010447:4459; 54:32:010447:4462; 54:32:010447:4460. И впоследствии предоставить проект в администрацию Бердска.

Речь идет о расположенных впритык друг к другу 10 земельных участках за микрорайоном Белокаменным, ближе к кирпичному заводу.

Почему именно Голубев?

-Мы приветствует это, — ответил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. — У нас были такие случаи, когда проект межевания проводится не муниципалитетом. Мы экономим на этом. Но все равно потом проект планировки и межевания утверждаем мы. Так было с территорий на ул. Черемушной — напротив торгового центра. Там был заявитель и делал под нашим контролем проект планировки. Ничего в этом плохого я не вижу. Наоборот, мы заинтересованы.

По словам Захарова, выполнение проекта не означает того, что земля автоматически отдается под застройку «проектировщику». В любом случае администрация все участки реализует с торгов.

— Зачем Виктору Алексеевичу тратить деньги? Разные люди бывают у нас в стране и в Бердске. Вот он согласился… Для муниципалитета это финансовая разгрузка. Квартал размером 100 на 500 метров (проект планировки и межевания) стоит порядка 500 тыс. рублей. Это существенные деньги. Поэтому мы не возражаем, а только приветствуем. Предложения, высказанные разработчиком (о дальнейшем использовании земли) мы будем согласовывать. Там может быть жилая застройка, детские сады, что-то еще. Но в любом случае, через торги.

Как подчеркнул Владимир Захаров, проект планировки и межевания прорабатывается под «размещение объектов городской структуры», но без конкретики. Потом его согласуют чиновники. А сам проект утверждается постановлением главы города.

Застроят пустырь

О комплексной застройке микрорайона Южного в сторону полей заговорили еще в 2018 году. Тогда решили освоить под жилищное строительство 24-й квартал, находящийся на юго-западной окраине Бердска. Площадь проектируемой территории составляет 5,66 га. Она граничит с долиной речки Раздельной, с юго- западной стороны – неразмежеванными муниципальными землями, занятыми оврагом и лесным массивом. С севера — частные дома, строящаяся школа и новый детский сад.

Вокруг проектируемой территории генеральным планом города предусмотрено размещение автодорог с твердым покрытием, связывающих проектируемый участок с существующими частями города, а в частности одна из основных городских магистралей Бердска.

В 2019 году на публичных слушаниях утвердили «внесение изменений в проект планировки территории микрорайона Южного» — на месте отведенных под индивидуальные дома участках построить многоквартирные.

С таким предложением обратилась «Фирма Янтарь 3 ЛТД» — изменить зоны пустующих ныне земель с Ж-1 (индивидуальная жилая застройка) на Ж-4, где разрешено строительство многоэтажек. Оказалось, что три участка в районе 24-го квартала Южного, которые решили объединить, уже застроены многоквартирниками микрорайона Белокаменного.

Застройщик планирует возвести на объединенном участке три 3-этажных дома, один 4-этажный и три 10-этажки с одновременным благоустройством территории.

Напомним, что «южане», пришедшие на публичные слушания, высказали опасения о том, что соседство с высотками может им навредить — многоэтажные дама «выдавят» грунтовые воды, которые затопят частные домовладения. Представитель застройщика их успокоил: пока речь идет только о смене зоны земельного участка, а перед началом строительства проведут положенные изыскания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект» выполнил проект планировки территории микрорайона Южного в Бердске. Новый для города микрорайон раскинулся на площади 290 гектаров, а проектная численность населения составляет чуть более 16 тысяч человек. Проектировщики постарались представить Южный современным, красивым и удобным районом большого города. В проект вписали 4 детских сада, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом на 1,5 тыс. мест и крытым бассейном, поликлинику и женскую консультацию, дом культуры, кинотеатр двухзальный на 600 мест, библиотеку и районный парк площадью 6,6 гектаров.