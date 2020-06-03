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Заплатит 500 тыс. рублей бизнесмен Голубев вместо мэрии за планировку 10 участков под застройку в микрорайоне Южном Бердска

18:52 03.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Речь идет об освоении земли за микрорайоном Белокаменным. Власть сэкономит на предпринимательской инициативе. Но по закону участки продают только с торгов. И не факт, что они достанутся Виктору Алексеевичу, заявил вице-мэр.

Заплатит 500 тыс. рублей бизнесмен Голубев вместо мэрии за планировку 10 участков под застройку в микрорайоне Южном Бердска
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров приветствует инициативы предпринимателя в микрорайоне Южном

Власть Бердска приступила к подготовке проекта межевания территории на 10 земельных участков, расположенных в 24-м квартале микрорайона Южного.

Своим постановлением, подписанным в конце мая, глава Бердска Евгений Шестернин разрешил и рекомендовал бизнесмену Виктору Голубеву разработать проекты межевания земли на участки с кадастровыми номерами: 54:32:010447:4464; 54:32:010447:4463; 54:32:010447:4461; 54:32:010447:4458; 54:32:010447:4457; 54:32:010447:4456; 54:32:010447:4455; 54:32:010447:4459; 54:32:010447:4462; 54:32:010447:4460. И впоследствии предоставить проект в администрацию Бердска.

Речь идет о расположенных впритык друг к другу 10 земельных участках за микрорайоном Белокаменным, ближе к кирпичному заводу.

Почему именно Голубев?

-Мы приветствует это, — ответил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. — У нас были такие случаи, когда проект межевания проводится не муниципалитетом. Мы экономим на этом. Но все равно потом проект планировки и межевания  утверждаем мы. Так было с территорий на ул. Черемушной — напротив торгового центра. Там был заявитель и делал под нашим контролем проект планировки. Ничего в этом плохого я не вижу. Наоборот, мы заинтересованы.

По словам Захарова, выполнение проекта не означает того, что земля автоматически отдается под застройку «проектировщику». В любом случае администрация все участки реализует с торгов.

— Зачем Виктору Алексеевичу тратить деньги? Разные люди бывают у нас в стране и в Бердске. Вот он согласился… Для муниципалитета это финансовая разгрузка. Квартал размером 100 на 500 метров (проект планировки и межевания) стоит порядка 500 тыс. рублей. Это существенные деньги. Поэтому мы не возражаем, а только приветствуем. Предложения, высказанные разработчиком (о дальнейшем использовании земли) мы будем согласовывать. Там может быть жилая застройка, детские сады, что-то еще. Но в любом случае, через торги.

Как подчеркнул Владимир Захаров, проект планировки и межевания прорабатывается под «размещение объектов городской структуры», но без конкретики. Потом его согласуют чиновники. А сам проект утверждается постановлением главы города.

Застроят пустырь

О комплексной застройке  микрорайона Южного в сторону полей заговорили еще в 2018 году. Тогда решили освоить под жилищное строительство 24-й квартал, находящийся на юго-западной окраине Бердска. Площадь проектируемой территории составляет 5,66 га. Она граничит с долиной речки Раздельной, с юго- западной стороны – неразмежеванными муниципальными землями, занятыми оврагом и лесным массивом. С севера — частные дома, строящаяся школа и новый детский сад.

Вокруг проектируемой территории генеральным планом города предусмотрено размещение автодорог с твердым покрытием, связывающих проектируемый участок с существующими частями города, а в частности одна из основных городских магистралей Бердска.

В 2019 году на публичных слушаниях утвердили «внесение изменений в проект планировки территории микрорайона Южного» —  на месте отведенных под индивидуальные дома участках построить многоквартирные.

С таким предложением обратилась «Фирма Янтарь 3 ЛТД» — изменить зоны пустующих ныне земель с Ж-1 (индивидуальная жилая застройка) на Ж-4, где разрешено строительство многоэтажек. Оказалось, что три участка в районе 24-го квартала Южного, которые решили объединить, уже застроены многоквартирниками микрорайона Белокаменного.

Застройщик планирует возвести на объединенном участке три 3-этажных дома, один 4-этажный и три 10-этажки с одновременным благоустройством территории.

Напомним, что «южане», пришедшие на публичные слушания, высказали опасения о том, что соседство с высотками может им навредить — многоэтажные дама «выдавят» грунтовые воды, которые затопят частные домовладения. Представитель застройщика их успокоил: пока речь идет только о смене зоны земельного участка, а перед началом строительства проведут положенные изыскания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект» выполнил проект планировки территории микрорайона Южного в Бердске. Новый для города микрорайон раскинулся на площади 290 гектаров, а проектная численность населения составляет чуть более 16 тысяч человек. Проектировщики постарались представить Южный современным, красивым и удобным районом большого города. В проект вписали 4 детских сада, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом на 1,5 тыс. мест и крытым бассейном, поликлинику и женскую консультацию, дом культуры, кинотеатр двухзальный на 600 мест, библиотеку и районный парк площадью 6,6 гектаров.

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От редакции

Кто будет застраивать Южный?

Аноним, 03 июня 2020 13:39
НВР:
Даже не могу предположить! Такая интрига, такая интрига. Может быть голубев?
Аноним, 03 июня 2020 13:50
В проект вписали 4 детских сада, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом на 1,5 тыс. мест и крытым бассейном, поликлинику и женскую консультацию, дом культуры, кинотеатр двухзальный на 600 мест, библиотеку и районный парк площадью 6,6 гектаров.Где все это должны построить???????С этого бы начали строительство .А то сейчас многоэтажек настроят и мест не будет под другие объекты!
Аноним, 03 июня 2020 14:39
Да кроме Голубева мало желающих, так как нет средств для строительства
Аноним, 03 июня 2020 14:46
потому и взялся за межевание. В нагрузку так сказать. А то, что Захаров кокетничает про других застройщиков, то это чистой воды липа. Голубев никому ни копейки не даст. Давно проверено.
Николай, 03 июня 2020 15:02
Некоторые руководители похожи на слепых поводырей, которые не видят, куда идти. Вместо то, что бы разработать концепцию развития района согласно генплану с учётом мнения людей района, проведённых исследований местности, финансового обоснования и тд, они ждут весёлые картинки, которые им представят бесплатно. Это напоминает стихотворение "Забытая деревня":
"…Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!"
"Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу",- думает старушка. …" Автор: Н. А. Некрасов
местный житель, 03 июня 2020 17:10
То что Голубев ни кому ни копейки не даст,это не так,дает еще как дает,но не всем,проверено.И это правильно.В том районе газ,вода,канализация все его.Если вы бы были на его месте,вы кому нибудь дали свое,уверен что нет.Так что ни у кого там и шансов нет заполучить 24кварталл.Администрация должна сама провести планировку а затем,но нет ни средств ни времени этим заниматься.А Голубеву нужно,работать,давать работу людям,прошу заметить нашим местным,да у него много и приезжих работает,сегодня мы без них никуда.Вот видимо он и предложил ускорить процесс,пусть и за свой счет.Отобьет вложенные расходы,да безусловно,сам построит,сам топить будит,своя упровляшка...и.т.д.Это и называется,БИЗНЕСМЕН.Молодец.Хотя к Голубеву как застройщику у меня как у потенциального потребителя есть притензии,ну это другая история.Хотя.Благоустройства при домовой территории ,отстой.Вчерашний день.К слову ,все кто в нашем городе строит не усердствуют в этом вопросе.БРрр
Шок, 03 июня 2020 18:03
Благоустройство на уровне 80-х годов!!

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