Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте

Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа «Палм-Бич» на Средиземном море, закрытого из-за пандемии COVID-19. Тела восьми погибших спасатели нашли.

В Египте утонули 10 человек при попытке спасти ребенка в Средиземном море

По меньшей мере 10 человек утонули в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии при попытке спасти ребенка. Об этом сообщает местный портал Masrawy.

Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа «Палм-Бич», закрытого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По этой причине он не был оснащен спасательными службами.

На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.

Спасатели обнаружили тела восьмерых человек, поиски остальных продолжаются, уточняет агентство Anadolu.

Участок побережья «Палм-Бич» давно пользуется дурной славой. Из-за частых несчастных случаев в народе его прозвали «берегом смерти». В большинстве случаев купающиеся тонули из-за сложных и сильных подводных течений, отмечает издание Al Bayan.