11.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте

12:52 11.07.2020 Фото: pexels
0

Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа «Палм-Бич» на Средиземном море, закрытого из-за пандемии COVID-19. Тела восьми погибших спасатели нашли.

Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте
В Египте утонули 10 человек при попытке спасти ребенка в Средиземном море

По меньшей мере 10 человек утонули в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии при попытке спасти ребенка. Об этом сообщает местный портал Masrawy.

Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа «Палм-Бич», закрытого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По этой причине он не был оснащен спасательными службами.

На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.

Спасатели обнаружили тела восьмерых человек, поиски остальных продолжаются, уточняет агентство Anadolu.

Участок побережья «Палм-Бич» давно пользуется дурной славой. Из-за частых несчастных случаев в народе его прозвали «берегом смерти». В большинстве случаев купающиеся тонули из-за сложных и сильных подводных течений, отмечает издание Al Bayan.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Напрасные жертвы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИнструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
14:23 11-07-2020
Инструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
14:17 11-07-2020
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
БердскФото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
14:09 11-07-2020
Фото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
14:04 11-07-2020
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
БердскОпаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
14:01 11-07-2020
Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
14:01 11-07-2020
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
БердскГде подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов 1
13:46 11-07-2020
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов
Как правильно выбирать мороженое без опасных "ешек"? Советы Роспотребнадзора
13:27 11-07-2020
Как правильно выбирать мороженое без опасных
Бердск+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
13:07 11-07-2020
+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте
12:52 11-07-2020
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте