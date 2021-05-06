С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления для православных на 6 мая
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С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления для православных на 6 мая

11:20:445/6/2021Фото: otkritki2.ru
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Очень красивые открытки с ликом чудотворной иконы Иверской Божией Матери.

День Иверской иконы Божией Матери

Зажигайте в храме свечи и молитесь за людей
В этот благодатный вечер и на следующий день.
Попросите в Бога счастья для людей, не для себя,
Сбережет пусть от ненастья Божья мать Иверская.
Вы молитесь всей душою и всем сердцем за других,
Станьте пред святой иконой, вспомните себя и их.
Иверская пусть хранит вас, счастья в семьи принесет,
Пусть Господь благословит вас, от плохого вас спасет.

День Иверской иконы Божией Матери

Иверская богоматерь пусть хранит вас от невзгод,
Помолитесь вы на счастье, не ведя молитвам счет.
Благоденствия просите вы на много лет вперед,
Ведь молитва-это сила, это знает наш народ.
Благодатью наполняйте в храме вы свои сердца,
Счастья и любви желайте, мудрого, порой, словца.
Не кичитесь, не бранитесь, почитайте вы святых,
Утро каждое молитесь, обращаясь к слуху их.

День Иверской иконы Божией Матери

Настал праздник православный, праздник Иверской святой,
И в народе его славят, пусть молитвою простой
Но молитва та сильнее всех поклонов и в сердцах
Часто она душу греет и глупца, и мудреца.
Иверская Божья матерь очень сильная икона,
Она сердце вам излечит, и вы будете спокойны.
Зажигайте свечи, люди, освещая души,
Пусть тепло их будет вечным внутри и снаружи.

День Иверской иконы Божией Матери

Песнопение во храмах в это утро слышно всем,
Человеческие души предстают во всей красе
Пред иконою великой, перед Иверской святой,
Успокаивает ликом Богоматерь нас с тобой.
Мы тихонечко с тобою в храме свечечку зажжем,
Мы помолимся иконам и тихонечко пойдем.
Нет прекраснее молитвы, что исходит от души,
Мы помолимся и вытрем капли изо лба в тиши.

День Иверской иконы Божией Матери

В это утро во всех храмах много люду собралось
И все молятся о главном, и все просят, чтоб пришлось
Человечеству жить в мире, чтоб не знали мы войны
Чтоб друг друга все любили, чтоб друг друга берегли.
Нам молитовка поможет, верный путь укажет нам,
И, наверное, быть может, скоро посетим вновь храм.
Вновь помолимся тихонько за родных и за себя,
Пусть благословит сегодня матушка Иверская.

Источник: otkritki2.ru, pozdravik.ru

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