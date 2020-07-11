На видео скандал в трамвае пассажира без маски сняли в Новосибирске. Его отправили воевать в Сирию, а не с кондуктором

Бунтарь заявил, что он против системы и не собирается надевать маску. Угрозы полицией и штрафами не подействовали.

Противник масок устроил скандал в новосибирском трамвае

Скандал разгорелся в трамвае №13 днем 11 июля. Мужчина категорически отказывался выполнить требование кондуктора трамвая надеть маску, несмотря на угрозы полицией и уговоры других пассажиров, сообщает АСТ-54.

Пассажир заявил, что он против системы и не собирается надевать маску.

Кондуктор попросила его покинуть салон, пригрозив остановкой трамвая, полицией и штрафом. Но пассажир настаивал на своем.

Ехавшая в том же вагоне женщина посетовала, что опаздывает на автобус и посоветовала бунтарю, если он против системы, воевать не с кондуктором, а отправиться служить в Сирию.

Читатель, приславший видео, спешил по своим делам, поэтому вышел из трамвая в разгар конфликта.

В опросе к видео в соцсетях 41% пользователей отметили, что нужно носить маски в общественном транспорте, так как пандемия коронавируса продолжается и 39% высказались против защитной маски в городском транспорте.