Бросили банку с "АСД фракция" в штаб независимой коалиции «Новосибирск 2020». Волонтеров госпитализировали

Обоих пострадавших тошнило, у них кружилась голова. Одного, на момент публикации, увезли в больницу на машине «скорой помощи». Некоторые очевидцы пожаловались на раздражение верхних дыхательных путей.

Двоим стало плохо после нападения на штаб коалиции «Новосибирск 2020»

Двое неизвестных напали на штаб независимой коалиции «Новосибирск 2020» на улице Сибирская, 57, 8 сентября. Они бросил банку с неизвестной жидкостью. Офис эвакуировали, двум волонтерам стало плохо, сообщили Тайге.инфо члены коалиции.

Обоих пострадавших тошнило, у них кружилась голова. Одного, на момент публикации, увезли в больницу на машине «скорой помощи». Некоторые очевидцы пожаловались на раздражение верхних дыхательных путей.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Оперативники рассказали, что речь может идти о веществе «АСД фракция». Это «Антисептик-стимулятор Дорогова фракция» — антисептический и иммуностимулирующий препарат, используемый в ветеринарии.

«Препарат АСД относится к группе биогенных стимуляторов, он обладает широким спектром лечебного и профилактического действия и применяется при довольно большом числе заболеваний с различной этиологией», — говорится в описании на сайте Vetlek. При этом в открытых источниках не упоминается ни слова о возможных побочных эффектах для человека.

Источник: tayga.info