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Бросили банку с "АСД фракция" в штаб независимой коалиции «Новосибирск 2020». Волонтеров госпитализировали

17:18 08.09.2020 Фото: Twitter штаба Навального в Новосибирске
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Обоих пострадавших тошнило, у них кружилась голова. Одного, на момент публикации, увезли в больницу на машине «скорой помощи». Некоторые очевидцы пожаловались на раздражение верхних дыхательных путей.

Бросили банку с АСД фракция в штаб независимой коалиции «Новосибирск 2020». Волонтеров госпитализировали
Двоим стало плохо после нападения на штаб коалиции «Новосибирск 2020»

Двое неизвестных напали на штаб независимой коалиции «Новосибирск 2020» на улице Сибирская, 57, 8 сентября. Они бросил банку с неизвестной жидкостью. Офис эвакуировали, двум волонтерам стало плохо, сообщили Тайге.инфо члены коалиции.

Обоих пострадавших тошнило, у них кружилась голова. Одного, на момент публикации, увезли в больницу на машине «скорой помощи». Некоторые очевидцы пожаловались на раздражение верхних дыхательных путей.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Оперативники рассказали, что речь может идти о веществе «АСД фракция». Это «Антисептик-стимулятор Дорогова фракция» — антисептический и иммуностимулирующий препарат, используемый в ветеринарии.

«Препарат АСД относится к группе биогенных стимуляторов, он обладает широким спектром лечебного и профилактического действия и применяется при довольно большом числе заболеваний с различной этиологией», — говорится в описании на сайте Vetlek. При этом в открытых источниках не упоминается ни слова о возможных побочных эффектах для человека.

Источник: tayga.info

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