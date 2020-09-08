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Приговор Ефремову: 8 лет колонии за смертельное ДТП

18:05 08.09.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
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Пресненский суд Москвы отправил актера в колонию общего режима. На него надели наручники и арестовали в зале суда. Ефремов оттолкнул адвоката Пашаева после оглашения вердикта.

Приговор Ефремову: 8 лет колонии за смертельное ДТП
Восемь лет колонии: Ефремову огласили приговор по делу о смертельном ДТП

В Пресненском суде Москвы только что огласили приговор артисту Михаилу Ефремову по уголовному делу о смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Сразу после оглашения вердикта актер находился в жутком состоянии - оно похоже на ярость. Михаил Ефремов сначала протягивает руки судебному приставу, чтобы тот надел на него наручники, затем, теряя силы, облокачивается на трибуну для свидетелей.

В этот момент к своему подзащитному обращается адвокат Пашаев, чья тактика, вероятно, во многом способствовала столь внушительному сроку. В этот момент Ефремов буквально отталкивает его - все надежды рухнули.

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