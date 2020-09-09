Продавать неавтомобильное топливо на АЗС запретят в России с 1 января 2021

Водители зачастую знают, что заправляются судовым топливом, но делают это в целях экономии. Из-за высокого содержания в нем серы они наносят урон окружающей среде и приводят в негодность двигатели.

На АЗС запретят продажу неавтомобильного топлива

Новые правила для заправок, исключающие реализацию суррогата, могут вступить в силу 1 января 2021 года.

В России намерены запретить торговлю всеми видами неавтомобильного топлива на АЗС, в том числе судовым и печным. Минпромторг при участии Росстандарта разработал проект постановления правительства, разрешающий c 1 января 2021 года продажу на АЗС только автомобильного бензина и дизельного топлива. «Известия» ознакомились с документом. Сейчас подобных ограничений в стране нет. Водители зачастую знают, что заправляются судовым топливом, но делают это в целях экономии. Из-за высокого содержания в нем серы они наносят урон окружающей среде и приводят в негодность двигатели. Правда, в некоторых случаях автомобилисты попадаются на удочку мошенников, продающих суррогат под видом обычного дизеля.

Пока всё можно



Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, сейчас в России отсутствует прямой запрет на продажу судового и печного топлива на АЗС. Правила розничной торговли в РФ регулируются постановлением правительства от 19 января 1998 года, оно утрачивает силу 1 января 2021 года. В документе не были указаны правила торговли топливом, они пояснялись сначала в нормах технической эксплуатации АЗС, разработанных Минэнерго, а позднее в требованиях ГОСТа (58404-2019), который носит рекомендательный характер. В связи с этим на данный момент АЗС могут открыто продавать неавтомобильное топливо, а в некоторых случаях они выдают его за дизель, обманывая автовладельцев.

Теперь же регулирование могут ужесточить. Минпромторг подготовил новый проект постановления правительства, вскоре он может быть рассмотрен кабмином. С документом ознакомились «Известия». Среди прочих положений в нем указано требование к торговле на АЗС, согласно которому на заправках «допускается продажа только автомобильного бензина и дизельного топлива». Таким образом, будет запрещена реализация судового, печного топлива и иных нефтепродуктов, не относящихся к категории автомобильного бензина и дизельного топлива.

В Росстандарте сообщили «Известиям», что поддерживают инициативу и считают ее необходимой и своевременной.

— Предложение в первую очередь направлено на защиту от деятельности недобросовестных организаций, — объяснили в федеральном агентстве.

В Росстандарте подчеркнули, что зачастую на АЗС судовое маловязкое или печное топливо и разного рода суррогат реализуются под видом жидкого автомобильного топлива.

Об этом же говорит и вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. По его информации, некоторые недобросовестные предприниматели идут на мошеннические схемы, подделывают документацию на нефтебазах и продают неавтомобильное топливо под видом дизеля.

— В итоге государство теряет неуплаченный акциз, а потребитель рискует своим автомобилем, — отметил Дмитрий Гусев.

При использовании судового и печного топлива возможен выход из строя и поломка автотранспорта, а автовладельцы вынуждены нести дополнительные материальные издержки. Оборот «заменителей» автомобильного топлива также негативно отражается на добросовестных игроках, добавили в Росстандарте.

Несмотря на то что случаи реализации на АЗС судового топлива сейчас фиксируются всё реже, проблема по-прежнему сохраняется. Например, во Владимирской области и в отдельных субъектах Уральского федерального округа, отметили в ведомстве. «Известия» направили запрос в аппарат губернатора Владимирской области.

Разнообразный суррогат

Судовое топливо отличается от дизельного (ДТ) прежде всего более высоким содержанием серы, пояснил «Известиям» генеральный директор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов.

Эксперт отметил, что на рынке дизеля помимо судового топлива представлена целая линейка замещающих видов, которые могут продаваться в качестве фальсификата либо под своими собственными наименованиями: судовое маловязкое топливо, печное топливо, дистиллят газового конденсата и т.п.

— «Честные» суррогаты сознательно приобретаются определенными группами конечных потребителей вместо регламентного топлива — ДТ класса 5, поскольку их устраивает не только более низкая цена (литр в среднем стоит 35 рублей. — «Известия»), но и потребительские характеристики этих заменителей, — объяснил Иван Хомутов.

Спрос на рынке ДТ на 56% различными автотранспортными средствами — от легковых машин до фур и тракторов. При этом только 11% из них соответствует нормам Евро-5. Следовательно, по словам эксперта, 89% в топливе такого стандарта пока не нуждается. Более того, около половины автотранспортных средств соответствует стандарту Евро-2 и ниже, а это потенциальные потребители суррогатного топлива.

— У владельцев этих автомобилей нет явных резонов заправлять их дорогим топливом высшего экологического класса, — отметил эксперт.

В итоге сегодня суррогаты занимают около 20% рынка дизтоплива — это 7–7,5 млн т в год. На практике суррогаты есть практически везде. Особенно их много в Приволжском и Центральном ФО — Владимирской и Нижегородской областях, Чувашии, Мордовии и Марий Эл, заключил эксперт.

Губительный эффект

Как рассказал «Известиям» председатель правления межрегионального общественного движения «Народный контроль» Алексей Смирнов, из-за того, что судовое топливо содержит большое количество серы, сгорая при движении автомобиля, оно существенно загрязняет окружающую среду.

Врач-пульмонолог клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин уточнил в беседе с «Известиями», что при повышенной концентрации серы в воздухе в первую очередь будут страдать люди, имеющие хронические заболевания легких.

— Диоксид серы в повышенной концентрации может вызывать обострение, усугублять течение астмы. Также при продолжительном длительном воздействии возможно развитие хронического бронхита, трахеита, — заключил он.

По словам Алексея Смирнова, зачастую на стеле АЗС не отображена информация о реализуемом дистилляте, лишь получив чек, можно узнать, что автомобиль заправлен судовым топливом.

Как объяснил «Известиям» эксперт, в основном таким топливом заправляются дальнобойщики, которые не беспокоятся о состоянии двигателя чужого автомобиля, либо владельцы старых машин, которым не нужно топливо 5-го класса.

По словам автоэксперта Петра Баканова, в отличие от старых дизельных двигателей новые автомобили могут сильно пострадать в случае заправки таким суррогатом — система очистки забьется и придет в негодность.

Источник: Известия