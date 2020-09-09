С лопнувшими легкими из-за прыжка со 2 этажа во время пожара 10-летнюю девочку из Бердска до сих пор лечат в больнице Новосибирска

Инцидент произошел 19 августа

Выпрыгнувшая из окна 2 этажа во время пожара 10-летняя девочка стабильна, она еще лечится в областной больнице, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 8 сентября главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Напомним, утром 19 августа в доме №9 Микрорайона вспыхнула квартира на втором этаже. Возгорание началось с кухни. В момент пожара в квартире находилась 10-летняя девочка.

Спасти из огня до приезда пожарной службы ребенка пытались соседи. Но девочка не дождалась их помощи и выпрыгнула из окна горящей квартиры. Приехавшие медики скорой помощи увезли ребенка в больницу.

Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Повреждены бытовая техника, мебель и стены.

Девочку доставили в реанимацию бердской ЦГБ. Состояние тяжелое: у ребенка проблемы с дыханием, ожоги 40%, узнал 21 августа «Курьер. Среда. Бердск» из достоверного источника. Из-за травмы у школьницы лопнули легкие — поставили трубки.