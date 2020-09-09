Исчезла вода из-за дефекта на трубе 9 сентября 2020 в домах центра и Микрорайона Бердска. Полный список адресов

В связи с проведением плановых работ по замене участков трубопроводов, будет произведено отключение горячего и холодного водоснабжения у потребителей от ЦТП-26 Б.
Адреса:
- ул. Ленина, 90,92,96,
- ул .Герцена, 10,13,
- ул.Карла Маркса, 44,45,47,
- ул. Горького, 7,9.
Горячей воды не будет 9 сентября, с 9 до 14 часов.
В связи с заменой запорной арматуры в ЦТП-1Б, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:
- ул. Карла Маркса, 15,20,21,22,22а,
- ул. Ленина, 28,30,32,
- ул. Первомайская, 19,
- ул. Суворова,1,
- ул. Пархоменко, 4,6,
- ул. Ломоносова, 33,35,
- ул.Островского, 45,45/1,47,
- д/сад №25,
- школа №1,
- ПТУ №16.
Горячей воды не будет 9 сентября, с 8 до 13 часов.
9 сентября в связи с устранением дефекта на трубопроводе тепловой сети будет произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей от ЦТП-3А по адресам:
- Микрорайон, 22,22а,23,24,25,26,27,28,29,41,42,
- школа №12,
- БЦГБ - Дет. поликлиника №2.
ГВС не будет 9 сентября, с 9 до 17 часов.