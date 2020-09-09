Исчезла вода из-за дефекта на трубе 9 сентября 2020 в домах центра и Микрорайона Бердска. Полный список адресов

Массово отключат горячую воду 9 сентября

В связи с проведением плановых работ по замене участков трубопроводов, будет произведено отключение горячего и холодного водоснабжения у потребителей от ЦТП-26 Б.

Адреса:

- ул. Ленина, 90,92,96,

- ул .Герцена, 10,13,

- ул.Карла Маркса, 44,45,47,

- ул. Горького, 7,9.

Горячей воды не будет 9 сентября, с 9 до 14 часов.

В связи с заменой запорной арматуры в ЦТП-1Б, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:

- ул. Карла Маркса, 15,20,21,22,22а,

- ул. Ленина, 28,30,32,

- ул. Первомайская, 19,

- ул. Суворова,1,

- ул. Пархоменко, 4,6,

- ул. Ломоносова, 33,35,

- ул.Островского, 45,45/1,47,

- д/сад №25,

- школа №1,

- ПТУ №16.

Горячей воды не будет 9 сентября, с 8 до 13 часов.

9 сентября в связи с устранением дефекта на трубопроводе тепловой сети будет произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей от ЦТП-3А по адресам:

- Микрорайон, 22,22а,23,24,25,26,27,28,29,41,42,

- школа №12,

- БЦГБ - Дет. поликлиника №2.

ГВС не будет 9 сентября, с 9 до 17 часов.