Отставку принял Путин губернатора Белгородской области Евгения Савченко

Владимир Путин принял отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который возглавлял регион почти 27 лет.

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку Губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», – указано в документе.

Ранее сообщалось, что Савченко подал прошение об отставке. Политик является лидером среди глав регионов России по длительности пребывания у власти. Он занимал должность с 1993 года.