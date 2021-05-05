Сибирячка заколола любимого мужа из-за приставания к коллеге

Расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, которая обвиняется по статье 105 УК РФ (убийство), завершил Следственный комитет Дзержинского района Новосибирска.
По информации следствия, 11 ноября 2020 года женщина в ходе ссоры с супругом нанесла ему не менее 5 ударов ножом в грудь и руки, после вызвала "скорую". Мужчина умер от полученных травм по дороге в больницу. Уточним, что обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения. Причиной потасовки между мужем и женой случился конфликт на почве ревности. Потерпевший проявлял внимание к своей коллеге, после чего она рассказала об этом его супруге. Женщина начала предъявлять мужу претензии, а после этого ударила его ножом.
В связи с имеющимися доказательствами, было утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.