Сибирячка заколола любимого мужа из-за приставания к коллеге
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Сибирячка заколола любимого мужа из-за приставания к коллеге

9:48:195/5/2021Фото: flickr.com
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Женщина нанесла супругу не менее 5 ударов ножом в область груди и рук, после чего вызвала скорую помощь.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, которая обвиняется по статье 105 УК РФ (убийство), завершил Следственный комитет Дзержинского района Новосибирска.

По информации следствия, 11 ноября 2020 года женщина в ходе ссоры с супругом нанесла ему не менее 5 ударов ножом в грудь и руки, после вызвала "скорую". Мужчина умер от полученных травм по дороге в больницу. Уточним, что обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения. Причиной потасовки между мужем и женой случился конфликт на почве ревности. Потерпевший проявлял внимание к своей коллеге, после чего она рассказала об этом его супруге. Женщина начала предъявлять мужу претензии, а после этого ударила его ножом.

В связи с имеющимися доказательствами, было утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.

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