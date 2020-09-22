Кредиты в Нидерландах в период Covid-19: реакция властей

В середине весны, 19 мая 2020 года, министр финансов Голландии Вопке Хукстра презентовал общественности новый Указ, который решили ввести для снижения стоимости потребительского кредита.

В соответствии с опубликованным документом, максимальная годовая ставка по потребительским займам должна составлять не более 10%. Ограничение временное и будет действовать до конца 2020 года. Основная цель нововведения ― снизить долговую нагрузку заемщиков, поддержав тем самым покупательскую способность населения.

Реакция финансовых компаний

Снизить процентную ставку уже успели большинство банковских структур и микрофинансовых организаций Голландии. Хотя есть и те, кто еще находится в процессе пересмотра условий. Как утверждают эксперты, такое решение было принято в целях соблюдения общегосударственных интересов, а также прав заемщиков и кредиторов в период возникшего кризиса.

По мнению аналитиков онлайн-ресурса geldlenen-spoed.nl принудительное снижение ставок мотивирует кредиторов тщательнее проверять платежеспособность заемщиков, а также увеличивать минимальные сроки и суммы по потребительским кредитам. С другой стороны снижение процентной ставки неминуемо приведет к кратковременному повышению спроса на потребительские займы.

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Будет ли рост ставок?

Установленный законом верхний предел процентной ставки в 10% будет приоритетным до момента преодоления последствий, вызванных коронавирусной пандемией. Как заявляет министр, в ближайшие месяцы обязательно будут проведены исследования, которые и помогут оценить возможность дополнительного снижения или увеличения максимальной стоимости кредита. Учитываться будут и законодательные меры, и уровень проблем с оплатой долгов. Также в анализе будет применяться и принцип дифференцированного подхода к клиентам, когда доступные суммы кредитования, сроки и тип кредитного продукта подбираются в зависимости от платежеспособности заемщика.

Согласно статистике, с начала 2020 года объем потребительского кредитования в Нидерландах снизился, и на конец этого квартала составит приблизительно 14691 млн евро. Для сравнения: в третьем квартале 2019 года уровень был выше ― 15145 млн евро. По прогнозам аналитиков, снижение продолжится и в 2021 году, за который объем кредитования составит 14727 млн евро. При стабильном росте экономики, возврат к прежним показателям возможен не ранее 2022 года.

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