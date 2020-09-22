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Путин отправил в отставку последнего ельцинского губернатора

18:05 22.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Евгений Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года. Теперь он стал сенатором по предложению "Единой России".

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Евгений Савченко занимал пост губернатора со времен президентства Бориса Ельцина

Президент России Владимир Путин принял отставку белгородского губернатора Евгения Савченко, занимавшего свой пост со времен президентства Бориса Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 22 сентября.

Ранее во вторник областная дума проголосовала за наделение Савченко полномочиями сенатора, его кандидатуру внесла фракция «Единой России».

«Евгения Савченко представлять не надо, его знает вся страна как одного из самых успешных губернаторов. За 27 лет Евгению Степановичу удалось добиться главного — достойного уровня жизни нашего населения», — заявила спикера облдумы Ольга Павлова.

Информация о намерении Савченко уйти в отставку появилась на сайте областного правительства 17 сентября. В сообщении уточнялось, что Савченко написал заявление на имя главы государства.

Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года. Он дольше других глав региона занимал свой пост, а в 2018 году остался единственным губернатором времен Ельцина.

губернатор отправил в отставку сенатор Евгений Савченко
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