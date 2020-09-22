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Снизят транспортный налог на "газовые" авто: из 7 газовых заправок региона одна находится в Бердске

19:07 22.09.2020 Фото: pixabay.com
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В Новосибирске порядка 20% от общего количества автомобильного транспорта используют газомоторное топливо, которое меньше вредит экологии.

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Правительство региона поддержит перевозчиков, работающих на газомоторном топливе

В Новосибирскую область 22 сентября прибыли участники автопробега на газобаллонном оборудовании «Отпуск на автомобиле». В центре внимания акции находятся вопросы использования газомоторного топлива как менее опасного для экологии – в нашем регионе перевозчики, работающие на таком топливе, могут воспользоваться субсидией.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин, в столице региона порядка 20% от общего количества автомобильного транспорта используют газомоторное топливо.

В районах области данный вид топлива не используется из-за ограничения по количеству заправочных станций. В настоящий момент на территории Новосибирской области функционируют 7 газозаправочных станций, 5 из них расположены в Новосибирске, 1 – в Бердске, 1 – в Барабинске. Более 1600 автотранспортных средства региона переведено на компримированный газ.

«Правительством области предусмотрена программа субсидирования общественного транспорта. В первую очередь, речь идет о снижении транспортного налога до 10% от номинальной ставки: владельцы транспортных средств, работающие на газе, платят всего 10% от размера транспортного налога. И по второй программе проводится субсидирование муниципальных перевозчиков в части приобретения автобусов – Правительство региона субсидирует 50%. Если владелец автотранспортного предприятия покупает автобус на метане, то процент субсидирования увеличивается на 20%, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. – Использование газомоторного топлива не только экономично для владельцев транспорта, но и наносит меньший вред экологии».

Новосибирск стал 25-м городом страны, где остановилась колонна автопробега. В ходе мероприятия были представлены различные модели автомобилей на газомоторном топливе, среди них легковые машины Lada Largus, Lada Vesta и тягач Scania, автобус НеФаз. К колонне в Новосибирской области присоединились автомобили местных перевозчиков Volgabus, Паз, НеФаз, Ютонг, Лада Веста.

Инициатором автопробега выступило правительство Республики Саха (Якутия). Колонна стартовала в Санкт-Петербурге. Основная цель участников мероприятия – популяризация и развитие рынка газомоторного топлива. В планах автомобилистов посещение 20 регионов России. Завершится автопробег «Отпуск на автомобиле» вМирный в начале октября. В Новосибирской области акция поддержана Правительством региона.

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