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Где отключат горячую воду 23 сентября 2020 в Бердске? Адреса

19:32 22.09.2020 Фото: pixabay.com
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Из-за прорыва трубы горячей воды не будет также в ДК "Родина", ТЦ "Гермес" и детском саду №26 "Кораблик".

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Горячей воды не будет до 12 часов

На трубе горячего водоснабжения в Микрорайоне Бердска обнаружен дефект, сообщил муниципальный Комбинат бытовых услуг 22 сентября. В связи с этим в среду в нескольких домах на несколько часов отключат горячую воду.

С 9 до 12 часов 23 сентября будет произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-7А по адресам:

ул. Красная Сибирь, 109, 117, 119, 121, 123, 111;

ул. Лунная, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 11А.

Кроме того, горячей воды не будет в ДК "Родина", ТЦ "Гермес" и детском саду №26 "Кораблик".

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