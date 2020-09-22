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Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Модель поделилась на видео сокровенным моментом

23:17 22.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/natasupernova/
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На церемонии бракосочетания присутствовал даже мэр Парижа.

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Модель Наталья Водянова и бизнесмен Антуан Арно поженились в Париже

Известная модель Наталья Водянова вышла замуж за бизнесмена Антуан Арно. Свадьба прошла в Париже. На церемонии бракосочетания присутствовал даже мэр Парижа.

Пара планировала сыграть свадьбу еще в июне, но бушующая эпидемия коронавируса внесла свои коррективы , поэтому свадьбу молодожены сыграли в сентябре 2020 года. Церемония прошла довольно скромно по меркам Парижа. На Наталье было надето лаконичное платье, подпоясанное белым ремнем из кожи, в руках маленький букетик цветов, волосы слегка уложены, все было настолько естественно и натурально, что поклонники пришли в восторг.

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OUI! 💝💝💝

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Поклонники искренне обрадовались Наташиному замужеству.

-Как все скромно и искренне ... Ни помпезности ,ни «дешёвых понтов». Натуся ,мира вашему дому .

-В этом и смысл, искреннее уважение, восхищение к этой паре и конечно же Любви дорогой нашей Наташе с мужем ❤️

бизнесмен миллиардер модель париж свадьба Наталья Водянова Антуан Арно Ruinart Saint-Pierre d’Hautvillers
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