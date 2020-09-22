Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Модель поделилась на видео сокровенным моментом

Модель Наталья Водянова и бизнесмен Антуан Арно поженились в Париже

Известная модель Наталья Водянова вышла замуж за бизнесмена Антуан Арно. Свадьба прошла в Париже. На церемонии бракосочетания присутствовал даже мэр Парижа.

Пара планировала сыграть свадьбу еще в июне, но бушующая эпидемия коронавируса внесла свои коррективы , поэтому свадьбу молодожены сыграли в сентябре 2020 года. Церемония прошла довольно скромно по меркам Парижа. На Наталье было надето лаконичное платье, подпоясанное белым ремнем из кожи, в руках маленький букетик цветов, волосы слегка уложены, все было настолько естественно и натурально, что поклонники пришли в восторг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram OUI! 💝💝💝 Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 21 Сен 2020 в 8:15 PDT

Поклонники искренне обрадовались Наташиному замужеству.

-Как все скромно и искренне ... Ни помпезности ,ни «дешёвых понтов». Натуся ,мира вашему дому .

-В этом и смысл, искреннее уважение, восхищение к этой паре и конечно же Любви дорогой нашей Наташе с мужем ❤️