В рубрику "Сообщи свою новость" написал Алексей:
- Добрый вечер! Хотелось бы узнать с помощью вашей редакции, работает ГИБДД в нашем городе или нет? В направлении Новосибирска с улицы Спортивной невозможно выехать, справа все едут в наглую под стрелку, даже не притормаживают. Так же творится бардак возле Химзаводской поликлиники, машины бросают как попало и отстойник маршруток в этом месте просто достал!
Едут в наглую под стрелку и машины бросают как попало. ГИБДД нет в Бердске?
В направлении Новосибирска с улицы Спортивной невозможно выехать. Отстойник маршруток у поликлиники просто достал!
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Алексей:
Спасибо за ваш голос
От редакции
ГИБДД приезжает только на аварии?
Аноним, 22 сентября 2020 22:06
Такова жизнь, Леха.
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