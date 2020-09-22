Едут в наглую под стрелку и машины бросают как попало. ГИБДД нет в Бердске?

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Алексей:

- Добрый вечер! Хотелось бы узнать с помощью вашей редакции, работает ГИБДД в нашем городе или нет? В направлении Новосибирска с улицы Спортивной невозможно выехать, справа все едут в наглую под стрелку, даже не притормаживают. Так же творится бардак возле Химзаводской поликлиники, машины бросают как попало и отстойник маршруток в этом месте просто достал!