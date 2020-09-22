22.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Едут в наглую под стрелку и машины бросают как попало. ГИБДД нет в Бердске?

21:36 22.09.2020
1 2

В направлении Новосибирска с улицы Спортивной невозможно выехать. Отстойник маршруток у поликлиники просто достал!

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Алексей:
- Добрый вечер! Хотелось бы узнать с помощью вашей редакции, работает ГИБДД в нашем городе или нет? В направлении Новосибирска с улицы Спортивной невозможно выехать, справа все едут в наглую под стрелку, даже не притормаживают. Так же творится бардак возле Химзаводской поликлиники, машины бросают как попало и отстойник маршруток в этом месте просто достал!

ГИБДД машины поликлиники
Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

ГИБДД приезжает только на аварии?

Аноним, 22 сентября 2020 22:06
Такова жизнь, Леха.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Певица Зара встречается с другом Конора Макгрегора
23:18 22-09-2020
Певица Зара встречается с другом Конора Макгрегора
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Модель поделилась на видео сокровенным моментом
23:17 22-09-2020
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Модель поделилась на видео сокровенным моментом
Забрали у Карелина мандат депутата Госдумы досрочно. Он возвращается в Новосибирск
22:48 22-09-2020
Забрали у Карелина мандат депутата Госдумы досрочно. Он возвращается в Новосибирск
Отменить победу единоросса на выборах в горсовет Новосибирска требует оппозиционный кандидат
22:37 22-09-2020
Отменить победу единоросса на выборах в горсовет Новосибирска требует оппозиционный кандидат
Снизить ставки налогов и их количество в России предложил Греф
21:57 22-09-2020
Снизить ставки налогов и их количество в России предложил Греф
"Вынести бы бомжей": Ефремов рассказал о жизни и быте в СИЗО
21:49 22-09-2020
Штамп, просто штамп: Требовалось поставить штамп ЛПУ на справку и...Поставить НЕКОМУ! 1
21:47 22-09-2020
Штамп, просто штамп: Требовалось поставить штамп ЛПУ на справку и...Поставить НЕКОМУ!
Едут в наглую под стрелку и машины бросают как попало. ГИБДД нет в Бердске? 1
21:36 22-09-2020
Едут в наглую под стрелку и машины бросают как попало. ГИБДД нет в Бердске?
Потерпел крушение истребитель Су-30 на учениях. Самолет рухнул в лес
21:30 22-09-2020
Потерпел крушение истребитель Су-30 на учениях. Самолет рухнул в лес
Кто получит дополнительные выплаты на детей в сентябре 2020? Постановление подписал Мишустин
21:22 22-09-2020
Кто получит дополнительные выплаты на детей в сентябре 2020? Постановление подписал Мишустин