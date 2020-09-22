22.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

"Вынести бы бомжей": Ефремов рассказал о жизни и быте в СИЗО

21:49 22.09.2020 Фото: Википедии
0

Он следит за игрой своего любимого "Спартака" и читает книгу "Человек сидящий", хвалит тюремную библиотеку и своих сокамерников.

% name% title
Михаил Ефремов рассказал о жизни и быте в СИЗО

Находящийся в СИЗО-5 «Водник» актер Михаил Ефремов ответил на письмо АиФ.ru и рассказал о быте в тюрьме, своих сокамерниках и литературных предпочтениях.

Журналист ИД «Аргументы и Факты» Александр Боярский направил в СИЗО-5 «Водник» письмо актеру Михаилу Ефремову, который находится там после вынесения приговора 8 сентября.

Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы после совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Известно, что Михаил Ефремов является страстным поклонником футбола и болельщиком «Спартака». Письмо с подробностями игры было направлено вскоре после матча ЦСКА — «Спартак», в котором его любимый клуб уступил 1:3.

Кроме того, были заданы вопросы о быте в тюремной камере и книгах, которые актер в настоящий момент читает или собирается прочитать.

Через несколько дней Михаил Ефремов прислал ответное письмо. Вот его полный текст:

Александр! Спасибо за письмо. Про матч узнавал от Черданцева «После тура» (программа на телеканале Матч-ТВ с ведущим Георгием Черданцевым — прим. АиФ.ru). Обидно, конечно. Жалко, что Кокорин плохо. Про Глушакова не знал, но и не удивляюсь. Остается «Спартаку» и всем мясным (прозвище болельщиков «Спартака» — прим. АиФ.ru), как и мне, ждать, надеяться и верить. А как всё хорошо начиналось.

Эх! Вынести бы бомжей (прозвище «Зенита», с которым скоро играть «Спартаку» — прим. АиФ.ru). Увидим.

Из книг читаю «Человек сидящий» (автор — Алексей Федяров — прим. АиФ.ru) и Авдеенко про мифологию. Библиотека тут хорошая, и сокамерники мои — читающие люди. Всё будет хорошо! Рано или поздно, но будет.

Еще раз спасибо Вам. «Спартак» — чемпион. Михаил Ефремов.

болельщик бомж приговор футбол Михаил Ефремов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Суд смягчит приговор Ефремову?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Певица Зара встречается с другом Конора Макгрегора
23:18 22-09-2020
Певица Зара встречается с другом Конора Макгрегора
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Модель поделилась на видео сокровенным моментом
23:17 22-09-2020
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Модель поделилась на видео сокровенным моментом
Забрали у Карелина мандат депутата Госдумы досрочно. Он возвращается в Новосибирск
22:48 22-09-2020
Забрали у Карелина мандат депутата Госдумы досрочно. Он возвращается в Новосибирск
Отменить победу единоросса на выборах в горсовет Новосибирска требует оппозиционный кандидат
22:37 22-09-2020
Отменить победу единоросса на выборах в горсовет Новосибирска требует оппозиционный кандидат
Снизить ставки налогов и их количество в России предложил Греф
21:57 22-09-2020
Снизить ставки налогов и их количество в России предложил Греф
"Вынести бы бомжей": Ефремов рассказал о жизни и быте в СИЗО
21:49 22-09-2020
Штамп, просто штамп: Требовалось поставить штамп ЛПУ на справку и...Поставить НЕКОМУ! 1
21:47 22-09-2020
Штамп, просто штамп: Требовалось поставить штамп ЛПУ на справку и...Поставить НЕКОМУ!
Едут в наглую под стрелку и машины бросают как попало. ГИБДД нет в Бердске? 1
21:36 22-09-2020
Едут в наглую под стрелку и машины бросают как попало. ГИБДД нет в Бердске?
Потерпел крушение истребитель Су-30 на учениях. Самолет рухнул в лес
21:30 22-09-2020
Потерпел крушение истребитель Су-30 на учениях. Самолет рухнул в лес
Кто получит дополнительные выплаты на детей в сентябре 2020? Постановление подписал Мишустин
21:22 22-09-2020
Кто получит дополнительные выплаты на детей в сентябре 2020? Постановление подписал Мишустин