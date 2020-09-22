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Штамп, просто штамп: Требовалось поставить штамп ЛПУ на справку и...Поставить НЕКОМУ!

21:47 22.09.2020
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Штамп есть только в одном кабинете, а кабинет закрыт, так как работает для неработающих, до 17 часов и все, баста. Никакого ответственного лица, в виде дежурного администратора НЕТ!

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Алиса Вольф:

И снова здравствуйте...Я недавно писала о call центре в Бердской ЦГБ. Проблема, можно сказать, что решилась. Сегодня время ожидания ответа оператора составило 3 минуты. Но есть и другая проблема. Врач психиатр принимает с 14 до 18, в коридоре ОГРОМНАЯ очередь и в итоге я, приехав около 15.00, оказалась в кабинете около 17.00. К врачу я никаких претензий не имею, а вот часы и порядок работы административного персонала это нечто. Требовалось поставить штамп ЛПУ на справку и...Поставить НЕКОМУ! Штамп есть только в одном кабинете, а кабинет закрыт, так как работает для неработающих, до 17 часов и все, баста. Никакого ответственного лица, в виде дежурного администратора НЕТ! В итоге, я должна еще раз отпрашиваться с работы, ехать из Новосибирска, и не факт, что успею по пробкам...Ради того чтобы поставить штампик на бумажку🤦‍♀Неужели нельзя назначить ответственное лицо за этот несчастный штамп? Почему надо таскать корову на баню?..

психиатр штамп ЦГБ
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От редакции

Почему надо таскать корову на баню?

Виталий, 22 сентября 2020 22:15
Похоже, дурдом в нашей горбольнице непобедим! Такой элементарный вопрос решить не могут... Нонсенс.

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