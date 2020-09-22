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Снизить ставки налогов и их количество в России предложил Греф

21:57 22.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста. Лучше идти путем сокращения расходов бюджета", считает глава Сбербанка.

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Греф выступил за снижение налогов в России

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размеров налогов в России.

"Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем", – заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста. Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки".

Греф не считает удачной идею о введении налога в 13% на процентный доход со вкладов и долговых ценных бумаг на сумму свыше 1 миллиона рублей:

"Мне не кажется, что идея налогообложения депозитов была удачной, как и идея дифференциации подоходного налога".

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее предложил увеличить темп продажи госимущества вместо повышения некоторых налогов:

"У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200-300 миллиардов рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5-6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать налоги".

Отменить плоскую шкалу НДФЛ предложил президент РФ в обращении к гражданам страны. Глава государства предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и увеличить налог с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Кроме этого, банковские вклады свыше одного миллиона рублей с 1 января 2021 года облагаются налогом в размере 13%.

В правительстве обсуждается и повышение НДПИ, и акцизов на табачные изделия, но снизятся налоги для бизнеса в IT-индустрии.

акциз вклады депозит налоги ставки Герман Греф
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