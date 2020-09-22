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Забрали у Карелина мандат депутата Госдумы досрочно. Он возвращается в Новосибирск

22:48 22.09.2020 Фото: duma.gov.ru
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Александр Карелин избран в заксобрание Новосибирской области по списку "Единой России".

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Госдума досрочно прекратила полномочия Карелина

Госдума 22 сентября приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы Александра Карелина и Григория Ледкова.

Ранее Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с избранием его депутатом заксобрания Новосибирской области. Депутат поблагодарил избирателей и депутатов Госдумы за совместную работу.

«Каждому депутату хочу сказать спасибо за школу понимания и культуру полемики», — отметил Карелин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Карелин прошел в региональный парламент по списку "Единой России". Он возвращается в Новосибирск, отказавшись от думского мандата.

Трехкратный победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР и России Александр Карелин был депутатом Госдумы пяти созывов с 1999 года. Он в разное время был членом комитетов по охране здоровья и спорту, по международным делам, по энергетике, входил в состав комиссии по геополитике. С 2001 года Карелин входил в состав высшего совета «Единой России».

Полномочия депутата Григория Ледкова также были прекращены в связи с его избранием депутатом заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа. В Госдуме депутат занимал должность зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей.

депутат досрочно мандат мастер спорта Александр Карелин
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