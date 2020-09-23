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Умерла Жаклин Сталлоне мать Сильвестра Сталлоне

00:13 23.09.2020 Фото: instagram.com
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Она была матерью четырёх детей: Томми, Сильвестра, Фрэнки и моей покойной сестры Тони Энн. Она была замечательной женщиной, которая работала каждый день, полная отваги и бесстрашия. Она умерла во сне, как хотела, — написал в "Инстаграме" ее сын.

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Она была известным общественным деятелем, астрологом, актрисой и промоутером женского рестлинга

Мама известного актера Америки скончалась на 98 году жизни, 22 сентября 2020 года.

Трагичную новость сообщил младший брат Сильвестра Сталлоне Фрэнк в своем инстаграме. Он же рассказал, что всю жизнь Сильвестр заботился о Жаклин, как о королеве.

— Сегодня утром мы потеряли нашу мать Джеки Сталлоне. Она была матерью четырёх детей: Томми, Сильвестра, Фрэнки и моей покойной сестры Тони Энн. Она была замечательной женщиной, которая работала каждый день, полная отваги и бесстрашия. Она умерла во сне, как хотела, — написал Фрэнк в "Инстаграме".

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